Μέσα στους επόμενους τα robotaxi της Uber θα γεμίσουν τους δρόμους του Λονδίνου.

Η Uber προετοιμάζει την είσοδο των αυτόνομων ταξί στο Λονδίνο, καλώντας ήδη τους χρήστες της να δηλώσουν ενδιαφέρον για να συμμετάσχουν στις πρώτες διαδρομές που θα πραγματοποιηθούν μόλις ολοκληρωθούν οι απαραίτητες εγκρίσεις από τις ρυθμιστικές αρχές της χώρας.

Τα οχήματα θα αξιοποιούν την τεχνολογία αυτόνομης οδήγησης της βρετανικής εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης Wayve, με την οποία η Uber συνεργάζεται τα τελευταία χρόνια για την ανάπτυξη σχετικών υπηρεσιών.

Τα πρώτα robotaxi θα βασίζονται στην ηλεκτρική Ford Mustang Mach-E και, τουλάχιστον στην αρχική φάση λειτουργίας τους, θα διαθέτουν εκπαιδευμένο χειριστή πίσω από το τιμόνι. Ο ρόλος του θα είναι να παρακολουθεί τη λειτουργία του συστήματος και να παρεμβαίνει εφόσον χρειαστεί, καθώς το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο στο Ην. Βασίλειο δεν επιτρέπει ακόμη την πλήρως αυτόνομη λειτουργία οδήγησης χωρίς ανθρώπινη παρουσία στο όχημα.

Σύμφωνα με την Uber και τη Wayve, οι επιβάτες που θα επιλέγονται για τις δοκιμαστικές διαδρομές δεν θα επιβαρύνονται με επιπλέον κόστος. Οι αυτόνομες μετακινήσεις θα ενσωματωθούν στις γνωστές υπηρεσίες UberX, Uber Electric και Uber Comfort, ενώ οι χρήστες θα μπορούν να επιλέγουν αν επιθυμούν να ταξιδέψουν με αυτόνομο όχημα ή με συμβατικό οδηγό.

Η βρετανική πρωτεύουσα θεωρείται μία από τις πιο απαιτητικές πόλεις για την ανάπτυξη αυτόνομων οχημάτων, λόγω της πυκνής κυκλοφορίας αυτοκινήτων, των ποδηλατών, των λεωφορείων, των πεζών και του ιδιαίτερα πολύπλοκου οδικού δικτύου της. Η Wayve δοκιμάζει την τεχνολογία της στους δρόμους του Λονδίνου εδώ και αρκετά χρόνια, υποστηρίζοντας ότι τα συστήματά της έχουν εκπαιδευτεί να διαχειρίζονται αποτελεσματικά πραγματικές και σύνθετες συνθήκες κυκλοφορίας.

Η κίνηση αυτή εντάσσεται σε μια ευρύτερη κούρσα ανάπτυξης των robotaxi διεθνώς. Εκτός από την Uber και τη Wayve, εταιρείες όπως η Waymo και η Baidu εξετάζουν επίσης την επέκταση των αυτόνομων υπηρεσιών τους στη βρετανική αγορά. Το Ην. Βασίλειο φιλοδοξεί να αποτελέσει έναν από τους βασικούς κόμβους στην ευρύτερη περιοχή της Ευρώπης για την ανάπτυξη της αυτόνομης κινητικότητας.