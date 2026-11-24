Το FSD -πλέον ονομάζεται TAD-, είναι ένα λεγόμενο σύστημα «χωρίς χέρια στο τιμόνι, με τα μάτια στον δρόμο», το οποίο επιτρέπει στο όχημα να κινείται αυτόνομα, απαιτώντας ωστόσο τη συνεχή επίβλεψη του οδηγού.

Η Ιταλία έδωσε προκαταρκτική έγκριση στο Σύστημα Υποβοηθούμενης Οδήγησης (TAD) της Tesla, όπως δήλωσε την Παρασκευή ο υπουργός Μεταφορών Ματέο Σαλβίνι, καθιστώντας την πρώτη μεγάλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υιοθετεί την τεχνολογία που αναπτύχθηκε από την αμερικανική κατασκευάστρια εταιρεία ηλεκτρικών οχημάτων.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Σαλβίνι δήλωσε ότι η απόφαση αποτελεί «ένα ακόμη βήμα προς τα εμπρός για την καινοτομία, την τεχνολογία και την κινητικότητα του μέλλοντος».

Sono orgoglioso di annunciare un’altra importante novità per la mobilità in Italia. Il @mitgov_it, dopo puntuale verifica tecnica di fattibilità, ha dato il via libera all’omologazione provvisoria del sistema di guida assistita Tesla Assisted Driving, anticipando il processo di riconoscimento comunitario, attualmente in fase di definizione. Un altro passo avanti verso l’innovazione, la tecnologia e la mobilità del futuro, sempre mettendo al primo posto la sicurezza dei cittadini. — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) November 20, 2026

Η πρώτη μεγάλη χώρα της ΕΕ που δίνει έγκριση για το FSD της Tesla

Το πράσινο φως δόθηκε έπειτα από «ενδελεχή αξιολόγηση της τεχνικής σκοπιμότητας», δήλωσε ο υπουργός, και πριν από την ολοκλήρωση της εν εξελίξει διαδικασίας έγκρισης σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Tesla, Elon Musk, απάντησε στην πλατφόρμα X: «Ευχαριστώ, το εκτιμώ ιδιαίτερα!»

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Το TAD, παλαιότερα γνωστό ως Full Self-Driving (FSD), είναι ένα λεγόμενο σύστημα «χωρίς χέρια στο τιμόνι, με τα μάτια στον δρόμο», το οποίο επιτρέπει στο όχημα να κινείται αυτόνομα, απαιτώντας ωστόσο τη συνεχή επίβλεψη του οδηγού που βρίσκεται πίσω από το τιμόνι.

Αρκετές μικρότερες χώρες της ΕΕ έχουν ήδη προχωρήσει στο ίδιο βήμα με την Ιταλία

Μετά την αρχική έγκριση που έλαβε στην Ολλανδία τον Απρίλιο, το σύστημα αναγνωρίστηκε στη συνέχεια και σε άλλες χώρες, μεταξύ των οποίων η Λιθουανία, η Εσθονία, η Δανία και το Βέλγιο, επιτρέποντας στην Tesla να διευρύνει την παρουσία της στην αγορά ενόψει μιας ευρύτερης ψηφοφορίας σε επίπεδο ΕΕ, σημειώνει το Reuters.

Συγκεκριμένα:

• Ολλανδία

• Λιθουανία

• Εσθονία

• Δανία

• Βέλγιο

• Σλοβενία

• Τσεχία

• Κροατία

• Σλοβακία

• Λετονία

• Φινλανδία

Η Tesla ανακοίνωσε επίσης την Παρασκευή, μέσω της πλατφόρμας X, ότι το TAD εγκρίθηκε στην Ιταλία, δημοσιεύοντας ένα βίντεο από το εσωτερικό ενός αυτοκινήτου της, το οποίο κινείται στους δρόμους της Ρώμης σε αυτόνομη λειτουργία.