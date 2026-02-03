Αυτή η χώρα βάζει τέλος στις «κρυφές» χειρολαβές

Πόσο ασφαλείς είναι οι αναδυόμενες χειρολαβές των σύγχρονων –και ηλεκτρικών κυρίως- αυτοκινήτων; Αυτή η χώρα διατείνεται πως όχι και τόσο.

Η Κίνα ανακοίνωσε ένα νέο μέτρο για την ασφάλεια των επιβατών στα αυτοκίνητα -και ειδικά στα ηλεκτρικά οχήματα- απαγορεύοντας τις «κρυμμένες» ή ενσωματωμένες λαβές στις πόρτες που ενεργοποιούνται-αναδύονται ηλεκτρικά, όπως αυτές που χρησιμοποιούνται σε οχήματα της Tesla και άλλων κατασκευαστών από Δύση και Ανατολή.

Όπως ανακοινώθηκε, η αλλαγή αυτή θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2027, σύμφωνα με επίσημες ανακοινώσεις του κινεζικού υπουργείου Βιομηχανίας και Πληροφοριακής Τεχνολογίας.

Οι νέοι κανόνες απαιτούν ότι όλες οι πόρτες (εκτός από εκείνη του πορτ-μπαγκάζ) πρέπει να έχουν μηχανικές λαβές με άμεση πρόσβαση τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά, οι οποίες θα μπορούν να λειτουργούν ακόμη και σε περίπτωση διακοπής ρεύματος ή βλάβης. Αυτό σημαίνει το τέλος εποχής για τις ενσωματωμένες ή pop-out χειρολαβές που συναντώνται πλέον ολοένα και πιο συχνά στα σύγχρονα αυτοκίνητα.

Για να θεωρείται συμβατό ένα όχημα με τους νέους κανονισμούς, οι εξωτερικές χειρολαβές θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον μια εσοχή διαστάσεων περίπου 6x2x2,5 εκ. ώστε να μπορεί κανείς να πιάσει και να τραβήξει τη λαβή άνετα, ακόμα και σε καταστάσεις πανικού. Επιπλέον, οι εσωτερικές πρέπει να έχουν σαφή σήμανση για τον τρόπο ανοίγματος ώστε να μπορεί άμεσα να τις χρησιμοποιήσει ο επιβάτης.

Γιατί ήρθε η απαγόρευση

Η απόφαση των αρχών της Κίνας δεν αποσκοπεί στη στοχοποιήση συγκεκριμένων κατασκευαστών ή τύπων οχημάτων. αλλά να βελτιώσει την ασφάλεια. Οι «κρυμμένες» εξωτερικές χειρολαβές ναι μεν προσφέρουν… στιλ και αεροδυναμικό σχεδιασμό, ωστόσο έχουν συνδεθεί με περιστατικά όπου οι επιβάτες δυσκολεύτηκαν να ανοίξουν τις πόρτες μετά από ατύχημα ή διακοπή ρεύματος. Σε αρκετές περιπτώσεις, καθώς τα ηλεκτρικά συστήματα είχαν απενεργοποιηθεί, αυτές οι χειρολαβές δεν λειτουργούσαν, παγιδεύοντας επιβάτες μέσα στο όχημα.

Όπως ανακοινώθηκε, τα αυτοκίνητα που έχουν ήδη λάβει έγκριση για πώληση στην Κίνα και βρίσκονται στα τελικά στάδια ανάπτυξης έχουν περίοδο χάριτος έως το 2029 για να προσαρμόσουν το σχεδιασμό τους με τους νέους κανόνες.