Αυτή η Ferrari Enzo έγραψε ιστορία

Μια εξαιρετικά σπάνια Ferrari Enzo, η μοναδική στον κόσμο στο χρώμα Rosso Dino, κατέρριψε κάθε προηγούμενο ρεκόρ σε διαδικτυακή δημοπρασία που πραγματοποιήθηκε πριν λίγες ημέρες.

Οι συλλέκτες σπάνιων αυτοκινήτων έχουν συνηθίσει να βλέπουν αστρονομικά ποσά να αλλάζουν χέρια σε αίθουσες δημοπρασιών στο Μονακό, την Καλιφόρνια και το Παρίσι. Αυτή τη φορά, όμως, τα πάντα εκτυλίχθηκαν μέσω του διαδικτύου.

Μια Ferrari Enzo του 2003, η μοναδική που παρήχθη ποτέ στο ιδιαίτερο χρώμα Rosso Dino, πουλήθηκε έναντι 13,02 εκατομμυρίων δολαρίων μέσω της πλατφόρμας Dupont Registry, κατακτώντας τον τίτλο του ακριβότερου αυτοκινήτου που έχει αλλάξει χέρια μέσω on-line δημοπρασίας.

Από τις συνολικά 498 Ferrari Enzo που κατασκευάστηκαν καμία άλλη δεν βγήκε από το εργοστάσιο του Μαρανέλο με τον συγκεκριμένο χρωματισμό, γεγονός που την καθιστά κυριολεκτικά μοναδική. Η σπανιότητα αυτή, σε συνδυασμό με την εξαιρετική κατάστασή της και το περιορισμένο ιστορικό χρήσης, εκτόξευσαν το ενδιαφέρον των συλλεκτών.

Η Enzo αντλεί κίνηση από τον γνωστό, 6λιτρο V12 ατμοσφαιρικό κινητήρα της Ferrari, ο οποίος αποδίδει 660 ίππους και συνδυάζεται με αυτόματο κιβώτιο 6 σχέσεων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το προηγούμενο ρεκόρ σε on-line δημοπρασία αυτοκινήτου ανερχόταν σε 5,36 εκατομμύρια δολάρια, δηλαδή κάτι λιγότερο από τα μισά από όσα συγκέντρωσε η εν λόγω Enzo. Η πώληση θεωρείται από πολλούς ως σημείο καμπής για την αγορά των συλλεκτικών αυτοκινήτων, αποδεικνύοντας ότι οι ψηφιακές πλατφόρμες μπορούν πλέον να διαχειριστούν συναλλαγές που μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν αποκλειστικό προνόμιο των παραδοσιακών οίκων δημοπρασιών.

Παράλληλα, η συγκεκριμένη πώληση έρχεται σε μια περίοδο όπου οι τιμές των Ferrari της σύγχρονης εποχής γνωρίζουν εντυπωσιακή άνοδο. Μόλις λίγους μήνες νωρίτερα, άλλη μία Ferrari Enzo είχε αλλάξει χέρια έναντι 18 εκατομμυρίων δολαρίων, καταγράφοντας ρεκόρ για το μοντέλο και επιβεβαιώνοντας ότι τα σπάνια υπερ-αυτοκίνητα των αρχών του 21ου αιώνα αντιμετωπίζονται πλέον ως επένδυση.