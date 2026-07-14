Αυτή η μάρκα έχει κατασκευάσει 1.000.000 ηλεκτρικά αυτοκίνητα στην Ευρώπη

Ποιος είπε ότι η «τοπική» παραγωγή ηλεκτρικών αυτοκινήτων με προσιτό κόστος είναι οικονομικά ασύμφορη για τους Ευρωπαίους κατασκευαστές;

Το υψηλό εργατικό και ενεργειακό κόστος, σε συνδυασμό με τον έντονο ανταγωνισμό από την Κίνα, έκαναν πολλούς να θεωρούν πως η μάχη για την κατασκευή προσιτών ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην Ευρώπη έχει ήδη χαθεί. Η Renault, όμως, έρχεται να αποδείξει το αντίθετο, μετατρέποντας το «Made in France» σε βασικό στοιχείο της στρατηγικής της για την ηλεκτροκίνηση.

Ο γαλλικός όμιλος ανακοίνωσε πρόσφατα ότι ξεπέρασε το ορόσημο κατασκευής 1.000.000 αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων στη Γαλλία από το 2010 μέχρι σήμερα, επιβεβαιώνοντας ότι η επένδυση στην εγχώρια παραγωγή ύψος 13 δισεκατομμυρίων ευρώ όχι μόνο απέδωσε, αλλά εξελίχθηκε σε σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Καθοριστικό ρόλο σε αυτή την επιτυχία έχει διαδραματίσει το βιομηχανικό συγκρότημα Ampere ElectriCity που βρίσκεται στη βόρεια Γαλλία, το οποίο περιλαμβάνει τα εργοστάσια των Douai, Maubeuge και Ruitz. Εκεί παράγεται το μεγαλύτερο μέρος των ηλεκτρικών μοντέλων της Renault, με περισσότερα από 600.000 οχήματα να έχουν ήδη βγει από τις γραμμές παραγωγής των εγκαταστάσεων σε Douai και Maubeuge.

Η επιτυχία αυτή δεν βασίζεται μόνο στην παραγωγική δυναμικότητα, αλλά και στην εμπορική πορεία των νέων μοντέλων. Το Renault 5 E-Tech εξελίχθηκε γρήγορα σε ένα από τα πιο επιτυχημένα ηλεκτρικά αυτοκίνητα της ευρωπαϊκής αγοράς, ενώ δίπλα της προστέθηκαν τα Renault 4 E-Tech, Megane E-Tech, Scenic E-Tech και τα επαγγελματικά μοντέλα της μάρκας. Η διεύρυνση της γκάμας επέτρεψε στη Renault να απευθυνθεί σε περισσότερες κατηγορίες αγοραστών, αυξάνοντας σημαντικά τους όγκους παραγωγής.

Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο, ωστόσο, είναι ότι η Renault υποστηρίζει πλέον πως μπορεί να κατασκευάζει μικρά ηλεκτρικά αυτοκίνητα στη Γαλλία με κερδοφορία, ανατρέποντας την πεποίθηση ότι η παραγωγή στην Ευρώπη δεν μπορεί να ανταγωνιστεί το χαμηλότερο κόστος των κινεζικών κατασκευαστών. Η επίτευξη οικονομιών κλίμακας, η συγκέντρωση της παραγωγής και η εξέλιξη των νέων πλατφορμών φαίνεται πως έδωσαν στη γαλλική εταιρεία τα απαραίτητα εργαλεία για να παραμείνει ανταγωνιστική.

Σε μια περίοδο όπου η ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία αναζητά τρόπους να περιορίσει την εξάρτησή της από την Ασία, η περίπτωση της Renault αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα ότι η «τοπική» κατασκευή ηλεκτρικών οχημάτων μπορεί να είναι βιώσιμη.