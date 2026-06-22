Αυτό είναι το ανανεωμένο Renault Megane E-Tech Electric

Με ενισχυμένη αυτονομία, τεχνολογία αιχμής και φρεσκαρισμένη σχεδίαση, το ανανεωμένο Megane E-Tech Electric επιστρέφει δυναμικά για να διεκδικήσει μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς στην κατηγορία των οικογενειακών ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

Το ανανεωμένο Renault Megane E-Tech Electric έρχεται να διεκδικήσει το μερίδιο αγοράς που του αναλογεί στην άκρως ανταγωνιστική κατηγορία των μικρομεσαίων ηλεκτρικών οχημάτων.

Στην ανανεωμένη του έκδοση, το αυτοκίνητο έχει πιο μοντέρνα σχεδίαση, είναι πιο αποδοτικό, επωφελείται από πιο προηγμένη τεχνολογία και παράληλλα διατηρεί τον ευρωπαϊκό του χαρακτήρα, αφού θα συνεχίσει να κατασκευάζεται εξ ολοκλήρου στην Ευρώπη.

Η συναρμολόγηση του οχήματος και της μπαταρίας θα πραγματοποιείται στο εργοστάσιο του Douai στη Γαλλία και ο ηλεκτροκινητήρας θα παράγεται στη Νορμανδία.

Φρέσκια, πιο δυναμική σχεδίαση

Η εξωτερική εμφάνιση του μοντέλου διαφοροποιείται σε μεγάλο βαθμό. Το εμπρός μέρος κλέβει τις εντυπώσεις καθώς όλα τα στοιχεία του –πλην των προβολέων– είναι εντελώς καινούργια.

Ο προφυλακτήρας διαθέτει πλέον πιο τονισμένα τμήματα στο χρώμα του αμαξώματος, ενώ η νέα κλειστή γρίλια σε γυαλιστερό μαύρο φινίρισμα με μοτίβο διαμαντιού δένει αρμονικά με το ανασχεδιασμένο λογότυπο της Renault που έχει μετατοπιστεί ελαφρώς κάτω από το καπό.

Το highlight της νέας σχεδιαστικής ταυτότητας εντοπίζεται στα νέα φωτιστικά σώματα, την ώρα που οι παραδοσιακοί αεραγωγοί έχουν δώσει τη θέση τους σε μια εντυπωσιακή φωτεινή υπογραφή από οκτώ διαμαντοειδή στοιχεία σε διάταξη σκακιέρας, τοποθετημένα στις άκρες του προφυλακτήρα, γεγονός που κάνει το Megane να δείχνει φαρδύτερο.

Η ίδια φιλοσοφία συνεχίζεται και πίσω, όπου τα εμβληματικά φώτα που εκτείνονται σε όλο το πλάτος απέκτησαν τρισδιάστατη σχεδίαση (3D). Το αυτοκίνητο έχει επίσης 20 χιλιοστά μεγαλύτερη απόσταση από το έδαφος, λόγω της μεγαλύτερης μπαταρίας και έναν πιο σπορ πίσω διαχύτη.

Μοντέρνο εσωτερικό και πλούσιο σε τεχνολογία

Το εσωτερικό κυριαρχείται από το γνωστό σύστημα openR της μάρκας, μια ενιαία επιφάνεια σε σχήμα αναποδογυρισμένου “L” που ενώνει τον ψηφιακό πίνακα οργάνων 12,3 ιντσών και την κεντρική οθόνη των 12 ιντσών.

Νέα προσθήκη είναι μια κάμερα που επιτρέπει την αναγνώριση προσώπου, ενεργοποιώντας αυτόματα τις προσωποποιημένες ρυθμίσεις του κάθε οδηγού, ενώ οι δεδομένες πληροφορίες αποθηκεύονται αποκλειστικά στο όχημα, η λειτουργία Smart Mode που αντικαθιστά την «Perso» και διαχειρίζεται αυτόματα τη μετάβαση ανάμεσα στα προγράμματα οδήγησης Eco, Comfort και Sport με βάση τη συμπεριφορά του οδηγού.

Ακόμη, το ηλεκτρικό Megane επωφελείται πλέον από λειτουργία One Pedal, η οποία επιτρέπει την επιτάχυνση και την πλήρη ακινητοποίηση του οχήματος με τη χρήση μόνο του πεντάλ γκαζιού, προσφέροντας τέσσερα επίπεδα αναγεννητικής πέδησης και από μια πληρέστερη σουίτα από συστήματα ασφαλείας και υποβοήθησης οδήγησης.

Η γκάμα θα αποτελείται από δύο εκδόσεις, την Techno και την Esprit Alpine, προσφέροντας επτά επιλογές χρωμάτων και δυνατότητα διχρωμίας με μαύρη ή γκρι οροφή. Η έκδοση Techno διαθέτει ζάντες αλουμινίου 19 ιντσών και επένδυση από υλικά TEP στο ταμπλό, ενώ προαιρετικά, προσφέρει ηλεκτρικά καθίσματα και νέες επενδύσεις στο εσωτερικό.

Η κορυφαία έκδοση Esprit Alpine προσδίδει έναν ακόμη πιο σπορ χαρακτήρα με μοναδικές ζάντες 20 ιντσών, εσωτερικές επενδύσεις σε γκρι-μπλε χρώμα, ηλεκτρικά καθίσματα με λειτουργία μασάζ και ηχοσύστημα Harman Kardon. Ο εσωτερικός διάκοσμος συμπληρώνεται από τον προσαρμόσιμο φωτισμό LED που αναβαθμίζει την αίσθηση ποιότητας στην καμπίνα.

Αυτονομία 500 χιλιομέτρων

Πηγή ισχύος του ανανεωμένου Megane E-Tech είναι ένας ηλεκτροκινητήρας 220 ίππων/300 Nm ροπής που παίρνει ισχύ από μια νέα μπαταρία χωρητικότητας 67 kWh χημείας LFP, η οποία προσφέρει αυτονομία έως 500 χιλιόμετρα σύμφωνα με το WLTP. Το σπριντ από στάση έως τα 100 χλμ./ώρα γίνεται σε 7,6 δευτερόλεπτα, ενώ η μέγιστη τελική ταχύτητα δεν ξεπερνά τα 160 χλμ./ώρα.

Η ισχύς ταχείας φόρτισης DC έχει αυξηθεί στα 165 kW, μειώνοντας τον χρόνο φόρτισης από το 15% στο 80% σε περίπου 24 λεπτά. Επιπλέον, το μοντέλο διαθέτει αμφίδρομο φορτιστή AC 11 kW ή 22 kW με λειτουργίες V2L για την τροφοδοσία εξωτερικών συσκευών και V2G για την επιστροφή ενέργειας στο δίκτυο, καθώς και αντλία θερμότητας για τη βελτιστοποίηση της απόδοσης σε κάθε καιρικό περιβάλλον.

Για να εξασφαλίζει κορυφαία οδηγικη εμπειρία, η Renault προσφέρει στο αυτοκίνητο πίσω ανάρτηση πολλαπλών συνδέσμων με καινούργια ελατήρια και επαναρυθμισμένο σύστημα διεύθυνσης.

Το ανανεωμένο Renault Megane E-Tech Electric αναμένεται στις εκθέσεις μέσα στο 2026.