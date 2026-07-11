Αυτό είναι το ισχυρότερο αυτοκίνητο με χειροκίνητο κιβώτιο στον πλανήτη

To Hennessey Venom F5-M τροφοδοτείται από έναν V8 κινητήρα απόδοσης 2.031 ίππων, με την ισχύ να περνά στους πίσω τροχούς χάρη σε ένα χειροκίνητο κιβώτιο 6 ταχυτήτων.