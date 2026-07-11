Αυτό είναι το ισχυρότερο αυτοκίνητο με χειροκίνητο κιβώτιο στον πλανήτη

To Hennessey Venom F5-M τροφοδοτείται από έναν V8 κινητήρα απόδοσης 2.031 ίππων, με την ισχύ να περνά στους πίσω τροχούς χάρη σε ένα χειροκίνητο κιβώτιο 6 ταχυτήτων.
Στο πλαίσιο του φετινού Φεστιβάλ Ταχύτητας του Goodwood, η Hennessey Special Vehicles ανακοίνωσε ότι θα αποκαλύψει το Venom F5-M. Πρόκειται για ένα roadster αυτοκίνητο που δημιουργήθηκε με έναν και μοναδικό σκοπό: να προσφέρει την πιο ανόθευτη, συμμετοχική και συναρπαστική οδηγική εμπειρία στον κόσμο.
Ενσωματώνοντας τις αναβαθμίσεις της σειράς «Venom F5 Evolution», το νέο μοντέλο από συνδυάζει την κορυφαία αεροδυναμική και την ενεργή ανάρτηση με ένα χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων, γεγονός που το καθιστά αυτόματα το ισχυρότερο αυτοκίνητο με μηχανικό κιβώτιο στον πλανήτη.
Ισχύς 2.031 ίππων από V8 twin-turbo κινητήρα
Στην καρδιά του Venom F5-M χτυπά ο γνωστός διπλά υπερτροφοδοτούμενος V8 κινητήρας «Fury» των 6,6 λίτρων που αποδίδει 2.031 ίππους. Για τη διαχείριση αυτής της θηριώδους ισχύος στους πίσω τροχούς, οι μηχανικοί της Hennessey εξέλιξαν εξελιγμένα συστήματα ελέγχου πρόσφυσης και διαχείρισης του κινητήρα, εξασφαλίζοντας μια γραμμική και προβλέψιμη απόδοση που επιτρέπει στον οδηγό να ελέγχει το αυτοκίνητο σε κάθε συνθήκη.
Ο ιδρυτής της εταιρείας, John Hennessey, επισημαίνει ότι η προσθήκη του χειροκίνητου κιβωτίου έξι σχέσεων, σε συνδυασμό με την απουσία οροφής που φέρνει τον ήχο του V8 κινητήρα απευθείας στην καμπίνα, δημιουργεί το πιο καθηλωτικό και «ωμό» οδηγικό αποτέλεσμα που έχει παρουσιάσει ποτέ η μάρκα.
Το πτερύγιο των 1,4 μέτρων τραβά τα βλέμματα
Σχεδιαστικά, το F5-M ξεχωρίζει αμέσως από την υπόλοιπη οικογένεια των F5 χάρη σε μια σειρά από μοναδικά στοιχεία. Το πιο εντυπωσιακό από αυτά είναι ένα μεγάλο πτερύγιο μήκους 1,4 μέτρων που εκτείνεται από την εισαγωγή αέρα της οροφής έως το πίσω μέρος, βελτιώνοντας την αεροδυναμική ευστάθεια σε ταχύτητες που ξεπερνούν τα 320 χλμ./ώρα.
Το πρώτο αντίτυπο παραγωγής, το οποίο ανήκει σε Βρετανό πελάτη και θα κάνει το ντεμπούτο του στο Goodwood, είναι βαμμένο σε μωβ χρώμα και συνδυάζεται με χρυσές λεπτομέρειες.
Μάλιστα, φέρει χειροποίητες σημαίες των ΗΠΑ και της Μεγάλης Βρετανίας εκατέρωθεν του πτερυγίου, καθώς και ένα σήμα από χρυσό 24 καρατίων στο ρύγχος, στοιχεία που υλοποιήθηκαν από το εξειδικευμένο τμήμα εξατομίκευσης «Maverick» της εταιρείας.
Στο εσωτερικό, ο οδηγός έχει στη διάθεσή του έναν επιλογέα κατασκευασμένο από συμπαγές αλουμίνιο που κινείται μέσα σε ένα «χτένι». Ο μοχλός αναφέρεται πως έχει μικρή διαδρομή, δίνει καλή μηχανική αίσθηση και προσφέρει έναν μοναδικό χαρακτηριστικό μεταλλικό ήχο σε κάθε αλλαγή που ενισχύει την οδηγική απόλαυση.
Περιορισμένη παραγωγή 12 αυτοκινήτων
Η παραγωγή του Venom F5-M Roadster θα περιοριστεί σε μόλις 12 αντίτυπα παγκοσμίως, με την τιμή εκκίνησης να διαμορφώνεται στα 2,65 εκατομμύρια δολάρια προ φόρων.