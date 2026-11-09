Αυτό είναι το καλύτερο μικρό αυτοκίνητο της Γερμανίας

Ένα αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο κατέκτησε τον τίτλο στην κατηγορία Budget των βραβείων German Car of the Year 2027.

Το αμιγώς ηλεκτρικό Volkswagen ID. Polo αναδείχθηκε νικητής στην κατηγορία Budget του θεσμού German Car of the Year 2027 (GCOTY), αφήνοντας πίσω του 7 άλλα αυτοκίνητα.

Με το συγκεκριμένο μοντέλο, η γερμανική φίρμα εισάγει την τεχνολογία της ηλεκτροκίνησης στα προσβάσιμα μικρά αυτοκίνητα πόλης, προτείνοντας μια πρακτική και οικονομικά συμφέρουσα λύση για τις καθημερινές μετακινήσεις.

Η πολυεθνική επιτροπή αξιολόγησης του έδωσε την κορυφαία βαθμολογία στις τέσσερις από τις συνολικά πέντε θεματικές ενότητες, επιτρέποντάς του να ξεπεράσει στην τελική βαθμολογία ισχυρούς αντιπάλους όπως το Renault Twingo και το Renault Clio.

Η βαθμολογία του

Στην ενότητα «Σχεδίαση και οδηγική απόλαυση», το ID. Polo συγκέντρωσε το 85,8% της μέγιστης δυνατής βαθμολογίας. Αντίστοιχα, απέσπασε 84,2% στην «Ασφάλεια και περιβάλλον», 83,8% στη «Σημασία του μοντέλου και καινοτομία» και 82,0% στην «Άνεση και πρακτικότητα».

Ο Jens Meiners, συνιδρυτής του GCOTY σημείωσε πως «Το Volkswagen ID. Polo υπερείχε του δεύτερου μοντέλου της κατάταξης σε τέσσερα από τα πέντε κριτήρια, κερδίζοντας αδιαμφισβήτητα την πρώτη θέση στην κατηγορία του. Η ξεκάθαρη επιλογή της κριτικής επιτροπής αποτυπώνει τη σημασία αυτού του αυτοκινήτου για τη Volkswagen».

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Σημαντικές ήταν και οι διακρίσεις του στα ειδικά βραβεία σχεδίασης, όπου αξιολογούνται όλα τα συμμετέχοντα μοντέλα, ανεξαρτήτως κατηγορίας. Τα 47 μέλη της κριτικής επιτροπής του GCOTY κατέταξαν το ID. Polo στη δεύτερη θέση για τη σχεδίαση του εσωτερικού («Special Award Best Interior Design») και στην τρίτη θέση για τη σχεδίαση του αμαξώματος («Best Exterior Design»).

Η κληρονομιά του Polo στην ηλεκτρική εποχή

Η βράβευση αναδεικνύει τη σημασία του νέου ID. Polo για τη Volkswagen. Με συνολικές πωλήσεις που ξεπερνούν τα 20 εκατομμύρια αυτοκίνητα, το Polo συγκαταλέγεται στα πιο επιτυχημένα μοντέλα στην ιστορία της μάρκας. Το ID. Polo συνεχίζει αυτή την πορεία, μεταφέροντας ένα γνώριμο όνομα στην εποχή της αμιγώς ηλεκτρικής κινητικότητας.

Το νέο μοντέλο εξελίχθηκε στο Βόλφσμπουργκ και συνδυάζει διαχρονική σχεδίαση με καθαρές γραμμές, αποδοτικό σύστημα εμπροσθοκίνησης, άνετους χώρους, υψηλή ποιότητα και πλήθος καινοτομιών. Με τεχνολογίες που συνήθως συναντώνται σε μεγαλύτερες κατηγορίες, προσφέρει μια ολοκληρωμένη πρόταση στην κατηγορία των μικρών αυτοκινήτων.

Στη γερμανική αγορά, η τιμή του ID. Polo ξεκινά από 24.995 ευρώ, ενώ στην Ελλάδα ξεκινά από 24.990 ευρώ.