Αυτό είναι το νέο BYD Dolphin G DM-i

Η επέλαση της BYD συνεχίζεται με την κινεζική εταιρεία να εισέρχεται στα λημέρια των σούπερ μίνι μοντέλων με ένα ολοκαίνουργιο αυτοκίνητο με ευρωπαϊκή αύρα, το οποίο τροφοδοτείται από ένα γνώριμο plug-in υβριδικό σύστημα κίνησης.

Το νέο BYD Dolphin G DM-i που αποκαλύφθηκε πριν λίγα λεπτά σε ειδική εκδήλωση που έλαβε χώρα στο Βερολίνο αποτελεί μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα πρόταση στη «συνομοταξία» των σούπερ μίνι μοντέλων, καθώς συνδυάζει συμπαγείς διαστάσεις με plug-in υβριδική τεχνολογία, για πρώτη φορά στην εν λόγω κατηγορία.

Με μήκος 4,16 μ., έχει εξελιχθεί ειδικά για τις αγορές εκτός Κίνας και φιλοδοξεί να καλύψει τις ανάγκες των οδηγών που επιθυμούν ηλεκτρική μετακίνηση στην καθημερινότητά τους χωρίς τους περιορισμούς που ενδέχεται να συνοδεύουν ένα αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο σε μεγαλύτερα ταξίδια.

Στην καρδιά του Dolphin G βρίσκεται το υβριδικό σύστημα κίνησης DM-i της BYD. Πρόκειται για μια διάταξη στην οποία τον πρωταγωνιστικό ρόλο αναλαμβάνει ο ηλεκτροκινητήρας, προσφέροντας χαρακτηριστικά λειτουργίας που θυμίζουν περισσότερο ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Ο βενζινοκινητήρας των 1,5 λίτρων αποδίδει 95 ίππους και λειτουργεί κυρίως υποστηρικτικά ή ως γεννήτρια για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Το σύστημα περιλαμβάνει ηλεκτροκινητήρα 163 ίππων, γεννήτρια και μπαταρία υψηλής τάσης της οικογένειας Blade Battery τεχνολογίας LFP, η οποία διατίθεται σε δύο εκδόσεις χωρητικότητας 7,42 kWh και 18,3 kWh. Ανάλογα με την έκδοση, η συνδυαστική ισχύς φτάνει τους 176 ή τους 212 ίππους, ενώ η μέγιστη ροπή ανέρχεται στα 210 Nm.

Η μικρότερη μπαταρία προσφέρει ηλεκτρική αυτονομία έως 40 χλμ. σύμφωνα με το πρωτόκολλο WLTP, ενώ η μεγαλύτερη αυξάνει την συγκεκριμένη επίδοση στα 105 χλμ. Η φόρτιση πραγματοποιείται με εναλλασσόμενο ρεύμα έως 3,3 kW ή 6,6 kW, ανάλογα με την έκδοση, ενώ η μεγαλύτερη μπαταρία υποστηρίζει και ταχεία φόρτιση συνεχούς ρεύματος έως 39 kW.

Με αυτονομία άνω των 1.000 χλμ.

Ένα από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά του μοντέλου είναι η συνολική αυτονομία που μπορεί να ξεπεράσει τα 1.000 χλμ. με γεμάτο ρεζερβουάρ και πλήρως φορτισμένη μπαταρία. Το ρεζερβουάρ καυσίμου έχει χωρητικότητα 42 λίτρων, ενώ η μέση κατανάλωση στον κύκλο WLTP διαμορφώνεται σε επίπεδα λίγο πάνω από τα 4 λίτρα ανά 100 χλμ.

Το σύστημα DM-i μπορεί να λειτουργεί με διαφορετικούς τρόπους, συνδυάζοντας τον ηλεκτροκινητήρα με τον βενζινοκινητήρα ανάλογα με τις συνθήκες οδήγησης. Σε μεγάλο μέρος των καθημερινών μετακινήσεων το αυτοκίνητο κινείται ηλεκτρικά, ενώ στις υψηλότερες ταχύτητες ή όταν απαιτείται περισσότερη ισχύς ενεργοποιείται και ο θερμικός κινητήρας. Η μετάβαση μεταξύ των διαφορετικών λειτουργιών πραγματοποιείται αυτόματα από τα ηλεκτρονικά συστήματα διαχείρισης.

Με έμφαση στην πρακτικότητα και την τεχνολογία

Το εσωτερικό ακολουθεί μια σύγχρονη και λιτή σχεδιαστική προσέγγιση. Ο ψηφιακός πίνακας οργάνων έχει διαγώνιο 8,8 ιντσών, ενώ το σύστημα πολυμέσων υποστηρίζεται από οθόνη αφής 10,1 ή 12,8 ιντσών, ανάλογα με την έκδοση. Υποστηρίζεται επίσης συνδεσιμότητα μέσω Android Auto και Apple CarPlay, ενώ στις πλουσιότερες εκδόσεις προσφέρονται επίσης υπηρεσίες Google, ασύρματη φόρτιση κινητού τηλεφώνου και αναβαθμισμένο ηχοσύστημα.

Παρά τις συμπαγείς εξωτερικές διαστάσεις, το μεταξόνιο των 2.610 χλστ. εξασφαλίζει ικανοποιητικούς χώρους για επιβάτες. Αντίστοιχα πρακτικός είναι και ο χώρος αποσκευών, ο οποίος φτάνει τα 420 λίτρα, τιμή ιδιαίτερα ανταγωνιστική για την κατηγορία. Με την αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων, η διαθέσιμη χωρητικότητα αυξάνεται έως τα 1.225 λίτρα.

Το νέο BYD Dolphin G DM-i αναμένεται να διατεθεί στην ελληνική αγορά από το φθινόπωρο, με τέσσερα επίπεδα εξοπλισμού και επιλογή μεταξύ δύο μπαταριών, φέρνοντας την plug-in υβριδική τεχνολογία σε μια από τις πιο δημοφιλείς κατηγορίες της ευρωπαϊκής αγοράς.

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