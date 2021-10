Αυτό είναι το νέο εργοστάσιο της Tesla στο Βερολίνο (video)

Κατά τη διάρκεια του Giga Fest στη νέα μονάδα παραγωγής οχημάτων της Tesla στο Βερολίνο, περισσότεροι από 9.000 επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να δουν από κοντά και να περιηγηθούν σε επιλεγμένα σημεία του νέου εργοστάσιου κατασκευής οχημάτων της αμερικανικής εταιρείας το οποίο αναμένεται να ξεκινήσει τις παραγωγικές του διαδικασίες μέσα στον προσεχή Νοέμβριο.

Όπως αποκαλύφθηκε, η συγκεκριμένη μονάδα θα έχει τη δυνατότητα να κατασκευάζει ένα πλαίσιο του νέου Model Y ανά 45 δευτερόλεπτα, γεγονός που ανεβάζει, σύμφωνα με τον ίδιο τον Elon Musk, την παραγωγική δυναμική του νέου Giga Berlin σε 520.000 αυτοκίνητα ανά έτος ή 10.000 οχήματα την εβδομάδα όταν το τελευταίο λειτουργήσει 24/7 στο 75% της μέγιστης δυναμικής του.

It will hopefully achieve sustained cycle time of 45 seconds. At 75% uptime over an average week, that’s ~10k/week if run 24/7.

— Elon Musk (@elonmusk) October 9, 2021