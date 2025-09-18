Αυτό είναι το νέο, ισχυρό KGM Musso EV

Με δυναμική σχεδίαση, πρακτικό χαρακτήρα και high-tech προσανατολισμό, το Musso EV έχει όλα τα φόντα προκειμένου να ξεχωρίσει στην κατηγορία των ηλεκτρικών pick-up.

Στην αποκάλυψη του νέου, ισχυρού Musso EV, ενός μοντέλου που συνδυάζει την ευελιξία ενός pick-up με την άνεση ενός SUV, προχώρησε η KGM.

Το Musso EV αποτελεί τη ναυαρχίδα της γκάμας των pick-up Musso, έχοντας κληρονομήσει το πνεύμα του SUV Musso, δίνοντας παράλληλα συνέχεια στην παράδοση του πρώτου lifestyle pick-up της Κορέας, του Musso Sports.

Σχεδίαση που αποπνέει δυναμισμό

Ο εξωτερικός σχεδιασμός του Musso EV, μήκους 5.160 χλστ., αντικατοπτρίζει τη σχεδιαστική φιλοσοφία της KGM, “Powered by Toughness”, που συνδυάζει ανθεκτικότητα και καθημερινή άνεση.

Στο μπροστινό μέρος, οι τολμηρές γραμμές του καπό τονίζονται από την έντονη μαύρη μάσκα, χαρίζοντας επιβλητική παρουσία. Τα οριζόντια φώτα ημέρας LED με μοτίβο κουκκίδων και ενσωματωμένα φλας υπογραμμίζουν τον χαρακτήρα ενός ηλεκτρικού υψηλής τεχνολογίας, ενώ οι διπλοί προβολείς LED με τρισδιάστατες λεπτομέρειες ενισχύουν την κομψότητα και τη νυχτερινή ορατότητα. Ο προφυλακτήρας με τρισδιάστατη γρίλια, τα καλύμματα γάντζων ρυμούλκησης και οι ασημένιες προστατευτικές ποδιές ολοκληρώνουν την σκληροτράχηλη εικόνα.

Το προφίλ του Musso EV ισορροπεί ανάμεσα στην κομψότητα ενός επιβατικού αυτοκινήτου και τη χρηστικότητα ενός pick-up. Οι έντονες γραμμές, οι τονισμένοι θόλοι των τροχών και οι προστατευτικές διακοσμητικές λεπτομέρειες στις πόρτες συνθέτουν ένα δυναμικό αποτέλεσμα. Οι γωνιακοί καθρέφτες σε στυλ σημαίας και οι ζάντες 17 ιντσών diamond cut ολοκληρώνουν τη μινιμαλιστική αλλά στιβαρή σχεδίαση.

Στο πίσω μέρος, η πρακτικότητα συνδυάζεται με τον τολμηρό χαρακτήρα. Το μεγάλο έμβλημα KGM και τα πίσω φώτα LED, εμπνευσμένα από εργαλεία, αποπνέουν δύναμη, ενώ τα προστατευτικά καλύμματα του χώρου φόρτωσης ενισχύουν την ανθεκτικότητα. Τα λειτουργικά πλαϊνά σκαλοπάτια και στις δύο πλευρές του προφυλακτήρα διευκολύνουν την πρόσβαση κατά τη φόρτωση, ενώ το υπερυψωμένο φως φρένων βελτιώνει την ορατότητα.

Το εξωτερικό διατίθεται σε έξι χρώματα – Grand White, Blazing Gold, Amazonia Green, Ultra Marine, Marble Gray και Space Black – ενώ το εσωτερικό προσφέρεται σε Μαύρο, Καφέ ή Γκρι με διχρωμία.

Στο εσωτερικό του, το Musso EV υιοθετεί τη φιλοσοφία Slim & Wide, συνδυάζοντας εργονομικό σχεδιασμό με καθαρές γραμμές και ευρύχωρη διάταξη που εστιάζει στην εμπειρία οδήγησης. Η πανοραμική ευρεία οθόνη, η οποία ενσωματώνει ψηφιακό πίνακα οργάνων 12,3 ιντσών με μια οθόνη αφής 12,3 ιντσών, μεγιστοποιεί την ορατότητα και την ευκολία χρήσης.

Η πλατφόρμα infotainment επόμενης γενιάς της KGM, Athena 2.0, υποστηρίζει τόσο τον πίνακα οργάνων όσο και το σύστημα AVNT, παρέχοντας ταχύτερη και πιο διαισθητική λειτουργία. Το σύγχρονο γραφικό περιβάλλον ημέρας/νύχτας επιτρέπει την άμεση παρακολούθηση των συστημάτων υποβοήθησης οδηγού και των βασικών πληροφοριών οδήγησης, προσφέροντας άμεση και ευκρινή πληροφόρηση.

Για ακόμα μεγαλύτερη άνεση και εξατομίκευση, ο ατμοσφαιρικός φωτισμός 32 χρωμάτων εφαρμόζεται σε όλο το ταμπλό, την κεντρική κονσόλα και τις επενδύσεις θυρών, δημιουργώντας την κατάλληλη ατμόσφαιρα ανάλογα με τη διάθεση του οδηγού. Ο premium φωτισμός LED στην κονσόλα οροφής και την καμπίνα, αναβαθμίζει τη φινέτσα του εσωτερικού.

Η νέα σχεδίαση της κεντρικής κονσόλας ανάμεσα στα μπροστινά καθίσματα ενσωματώνει ασύρματη φόρτιση τηλεφώνου, ενώ οι ξεχωριστές ποτηροθήκες και οι πρόσθετοι αποθηκευτικοί χώροι βελτιστοποιούν την πρακτικότητα.

Εσωτερικός χώρος και άνεση

Τα πίσω καθίσματα του Musso EV προσφέρουν γενναιόδωρο χώρο για τα πόδια – που ξεπερνά τα πρότυπα μεσαίου μεγέθους SUV – καθώς και ύψος κεφαλιού 1.002 χλστ. Τα καθίσματα παρέχουν ρύθμιση ολίσθησης 80 χλστ. και ανάκλισης 32 μοιρών, ενώ η διάταξη 60:40 επιτρέπει ευέλικτη διαχείριση φορτίου.

Ο χώρος φόρτωσης μπορεί να μεταφέρει φορτίο έως 500 κιλά, φιλοξενώντας με άνεση εξοπλισμό κάμπινγκ, ποδήλατα, σανίδες surf αλλά και επαγγελματικά εργαλεία. Τα φωτιστικά σώματα του χώρου φόρτωσης εξασφαλίζουν ορατότητα τη νύχτα, ενώ η πίσω πόρτα, ανθεκτική έως 150 κιλά, μπορεί να στηρίξει άνετα και με ασφάλεια δύο ενήλικες, προσφέροντας επιπλέον ευελιξία για στιγμές χαλάρωσης στην ύπαιθρο.

Μπαταρία και Απόδοση

Το Musso EV διαθέτει μπαταρία φωσφορικού σιδήρου λιθίου (LFP) ενεργειακής χωρητικότητας 80,6 kWh, η οποία προσφέρει αυτονομία έως και 419,6 χλμ.

Οι οδηγοί μπορούν να ρυθμίζουν την ανάκτηση ενέργειας μέσω αναγεννητικής πέδησης, σε τρία επίπεδα, μέσω των «paddles» πίσω από το τιμόνι. Το σύστημα αναγεννητικής πέδησης προσαρμόζεται αυτόματα στις συνθήκες του προπορευόμενου οχήματος, στις κλίσεις του δρόμου και στα δεδομένα καμερών ταχύτητας, προσφέροντας βελτιωμένη ανάκτηση ενέργειας και πιο ξεκούραστη εμπειρία για τον οδηγό.

Με ταχύτητα φόρτισης 300 kW, η μπαταρία ανεφοδιάζεται από 20% σε 80% σε περίπου 31 λεπτά, ενώ διατίθενται και προσαρμόσιμοι στόχοι φόρτισης. Το σύστημα υποστηρίζει επίσης Vehicle-to-Load (V2L), επιτρέποντας εύκολη παροχή ρεύματος για κάμπινγκ ή υπαίθριες εργασίες.

Σύστημα κίνησης

Η ισχύς προέρχεται από έναν εμπρόσθιο ηλεκτροκινητήρα με μέγιστη 207 PS και μέγιστη ροπή 339 Nm, με το μοντέλο να είναι διαθέσιμο τόσο ως δικίνητο όσο και ως τετρακίνητο. Το σύστημα τετρακίνησης (AWD) παρακολουθεί συνεχώς τις ταχύτητες των τροχών, εξασφαλίζοντας σταθερή απόδοση σε κάθε τύπο επιφάνειας. Η ικανότητα ρυμούλκησης φτάνει τους 1,8 τόνους, υποστηριζόμενη από το Trailer Sway Control, που μειώνει την πλευρική κίνηση και παρέχει υποβοήθηση στο τιμόνι για ασφαλέστερη ρυμούλκηση.

Οι δυνατότητες εκτός δρόμου περιλαμβάνουν γωνία προσέγγισης 20,2°, γωνία αναχώρησης 24,3° και απόσταση από το έδαφος 181,4 χλστ. Η αυτορυθμιζόμενη ανάρτηση διατηρεί σταθερό ύψος, ανεξάρτητα από το φορτίο, εξασφαλίζοντας σταθερότητα και άνεση κατά την οδήγηση.

Ασφάλεια

Το Musso EV είναι εξοπλισμένο με προηγμένη δέσμη Σύστηματων Υποβοήθησης Ασφάλειας Οδηγού (ADAS) προσφέροντας προστασία στην οδήγηση και το παρκάρισμα σε επίπεδο SUV.

Το Προηγμένο Adaptive Cruise Control (IACC) διατηρεί ασφαλείς αποστάσεις από τα προπορευόμενα οχήματα και ρυθμίζει την ταχύτητα σε πραγματικό χρόνο, χάρη σε ραντάρ και κάμερες, επιτρέποντας ομαλή επιτάχυνση, επιβράδυνση και πλήρη ακινητοποίηση όταν χρειάζεται — για οδήγηση με απόλυτη ασφάλεια.

Το σύστημα Ανίχνευσης Τυφλών Σημείων 4 γωνιών (BSD) ενισχύει την επίγνωση του περιβάλλοντος, με τέσσερις αισθητήρες συνδεδεμένους στις εμπρός κάμερες και στα εμπρός, πίσω και πλευρικά ραντάρ. Παρακολουθεί συνεχώς τον χώρο γύρω από το αυτοκίνητο και υποστηρίζει την αποτροπή ατυχημάτων σε διασταυρώσεις, κατά την προσπέραση και σε περίπτωση οχημάτων που πλησιάζουν από πίσω ή πλάγια.

Η ολοκληρωμένη σειρά προηγμένων συστημάτων υποβοήθησης οδήγησης περιλαμβάνει τεχνολογίες όπως:

Ευφυές Σύστημα Υποβοήθησης Ταχύτητας (ISA, μόνο στις ευρωπαϊκές προδιαγραφές), που αναγνωρίζει το όριο ταχύτητας και προτρέπει για αλλαγή ταχύτητας του οχήματος

Αυτόματη Υποβοήθηση Αλλαγής Λωρίδας (μόνο στις ευρωπαϊκές προδιαγραφές)

Προειδοποίηση εμπρόσθιας σύγκρουσης (FCW)

Σύστημα Πέδησης Έκτακτης Ανάγκης (AEB), που παρεμβαίνει για αποφυγή μετωπικής σύγκρουσης

Ειδοποίηση Εκκίνησης Μπροστά Οχήματος (FVSW)

Υποβοήθηση Διατήρησης Οχήματος στο Κέντρο της Λωρίδας (CLKA)

Προειδοποίηση Απόστασης Ασφαλείας (SDW)

Έξυπνη Δέσμη Μεγάλης Σκάλας (SHB), που προσαρμόζεται αυτόματα ανάλογα με τις συνθήκες φωτισμού

Σύστημα Προειδοποίησης Απόσπασης Προσοχής Οδηγού (DAW)

Για την προστασία των επιβατών, το Musso EV είναι εξοπλισμένο με 8 αερόσακους που συμπεριλαμβάνουν μπροστινούς, πλευρικούς και αερόσακους κουρτίνας, προσφέροντας ολοκληρωμένη ασφάλεια σε οδηγό και συνεπιβάτες.

Το αμάξωμα είναι κατασκευασμένο κατά 78% από χάλυβα εξαιρετικά υψηλής αντοχής — το υψηλότερο ποσοστό στην κατηγορία του. Αυτός ο στιβαρός σχεδιασμός ενισχύει την προστασία των επιβατών σε περίπτωση σύγκρουσης, ενώ παράλληλα βελτιώνει αποτελεσματικά την απομόνωση των κραδασμών και τη συνολική ανθεκτικότητα και σταθερότητα του οχήματος.

Άνεση και Χρηστικότητα

Για μέγιστη άνεση στην οδήγηση, το Musso EV προσφέρει μια σειρά προσεκτικά σχεδιασμένων λειτουργιών που ανταποκρίνονται στις ανάγκες του χρήστη. Το 3D σύστημα παρακολούθησης «περιμετρικής θέασης» χρησιμοποιεί τέσσερις εξωτερικές ψηφιακές κάμερες για τρισδιάστατη απεικόνιση του περιβάλλοντος, επιτρέποντας ασφαλή οδήγηση και παρκάρισμα χωρίς τυφλά σημεία.

Το Σύστημα Αυτόματου Κλειδώματος/Ξεκλειδώματος ανοίγει αυτόματα τις πόρτες όταν η έξυπνη κλειδαριά εντοπιστεί σε απόσταση έως 3 μέτρων και τις κλειδώνει όταν ο οδηγός απομακρύνεται, προσφέροντας ασφάλεια με άνεση. Η ενσωμάτωση Android Auto και Apple CarPlay επιτρέπει εύκολη σύνδεση του smartphone με το σύστημα AVNT.

Ο αυτόματος δι-ζωνικός κλιματισμός επιτρέπει στον οδηγό και τον συνοδηγό να ρυθμίζουν ανεξάρτητα την θερμοκρασία τους, ενώ το After Blow System λειτουργεί αυτόματα τον ανεμιστήρα για 30 λεπτά μετά το σβήσιμο του κινητήρα για να μειώσει την υγρασία και να αποτρέψει τις οσμές.