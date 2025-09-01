Αυτό είναι το νέο Kia Stonic – Πιο σύγχρονο από ποτέ

Το B-SUV της Kia αλλάζει «πίστα», δείχνοντας έτοιμο να ανακατέψει εκ νέου την τράπουλα στην ιδιαίτερα ανταγωνιστική και πολυπληθή κατηγορία του.

Στην αποκάλυψη του ανανεωμένου Stonic προχώρησε η Kia, χαρίζοντας στο μικρό SUV πιο σύγχρονη εμφάνιση, αναβαθμισμένο εσωτερικό περιβάλλον και πιο προηγμένες λειτουργίες συνδεσιμότητας.

Με μήκος 4.165 χλστ. και χώρο αποσκευών 352 λίτρα, το νέο Stonic «παντρεύει» την ευελιξία με την ευρυχωρία, προσφέροντας στους μπροστινούς επιβάτες 1.070 χλστ. για τα πόδια τους.

Η γκάμα συστημάτων κίνησης περιλαμβάνει έναν 1.000άρη κινητήρα τεχνολογίας T-GDI, διαθέσιμο και με ήπια υβριδική υποβοήθηση, ο οποίος συνεργάζεται είτε με 6άρι μηχανικό κιβώτιο είτε με 7τάχυτο διπλοσύμπλεκτο. Στην αμιγώς βενζινοκίνητη έκδοση η ισχύς του κινητήρα ανέρχεται σε 100 PS, ενώ στη mild hybrid σε 115.

Σε επίπεδο εμφάνισης, το ανανεωμένο Stonic υιοθετεί τη σύγχρονη σχεδιαστική γλώσσα “Opposites United” έχοντας έναν πιο «εκφραστικό χαρακτήρα». Στο μπροστινό μέρος πρωταγωνιστεί η νέα, μοντέρνα φωτεινή υπογραφή “Star Map Signature Lighting”, μια πιο «επιθετική» μάσκα και ένας επανασχεδιασμένος προφυλακτήρας.

Αλλαγές εντοπίζονται και στο πίσω μέρος, με φώτα σε σχήμα “C” που ακροβολίζονται στις άκρες, καταλαμβάνοντας και μέρος της θύρας του χώρου αποσκευών, ενώ νέος είναι και ο προφυλακτήρας, συνδράμοντας με τη σειρά του στην ενίσχυση της «επιθετικής» εμφάνισης του Β-SUV.

Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει νέες ζάντες 16 ή 17 ιντσών, με την έκδοση GT-Line να «κάθεται» πάνω σε ειδικές ζάντες 17”. Επεμβάσεις έγιναν και στη χρωματική παλέτα, με την προσθήκη δύο επιλογών (Adventurous Green and Yacht Blue).

Στο εσωτερικό οι αλλαγές έγιναν με γνώμονα τη διαμόρφωση ενός πιο σύγχρονου χαρακτήρα, παρουσία μιας νέας «διπλής» οθόνης, αποτελούμενης από δύο μονάδες 12,3”. Επιπλέον, ορισμένα φυσικά κουμπιά έχουν θυσιαστεί στον βωμό του χειρισμού ορισμένων λειτουργιών μέσω αφής.

Οι αλλαγές δεν σταματούν εδώ. Επεκτείνονται στην επανασχεδίαση του τιμονιού στις εκδόσεις Base Line και GT-Line, του λεβιέ ταχυτήτων και της κεντρικής κονσόλας, με τον εξοπλισμό να περιλαμβάνει επίσης θύρες γρήγορης φόρτισης USB-C, ασύρματη φόρτιση smartphone και ατμοσφαιρικό φωτισμό.

Τη ζωή του οδηγού κάνει πιο εύκολη η νέα λειτουργία “Digital Key” για ξεκλείδωμα και εκκίνησης του οχήματος μέσω smartphone ή smartwatch, όπως και η αναβαθμισμένη δέσμη συστημάτων ασφαλείας και υποβοήθησης (ADAS).

Χείρα βοηθείας στον οδηγό προσφέρει -μεταξύ άλλων- το Blind-spot Collision Avoidance Assist (BCA) με Safe Exit Warning (SEW) που είναι σχεδιασμένο για την αποφυγή συγκρούσεων κατά την αλλαγή λωρίδας ή την όπισθεν και ειδοποιεί τους επιβάτες για διερχόμενους χρήστες του δρόμου πριν ανοίξουν την πόρτα τους.

Ιδιαίτερα χρήσιμο μπορεί να αποδειχθεί και το Forward Collision-Avoidance Assist 1.5 (FCA 1.5) που εντοπίζει πιθανούς κινδύνους μπροστά από το όχημα και βοηθά στην αποφυγή ή μείωση των συγκρούσεων.