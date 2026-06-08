Αυτό είναι το νέο Peugeot E-208 GTi

H Peugeot θα αποκαλύψει κάθε λεπτομέρεια του E-208 GTi, του πρώτου αμιγώς ηλεκτρικού GTi μοντέλου στην ιστορία της, στις 12 Ιουνίου.

Στις 13 Ιουνίου του 2025, την παραμονή του εμβληματικού 24ωρου αγώνα του Le Mans, η Peugeot ανακοίνωσε την επιστροφή του θρυλικού σήματος GTi, αποκαλύπτοντας το πρωτότυπο Peugeot E‑208 GTi.

Τώρα, η γαλλική φίρμα κάνει γνωστό πως η έκδοση παραγωγής του αυτοκινήτου θα αποκαλυφθεί επίσημα έναν χρόνο αργότερα, στις 12 Ιουνίου και με την ίδια αφορμή.

Η Peugeot θα παρουσιάσει τρία αυτοκίνητα E-208 GTi παραγωγής σε μπλε, λευκό και κόκκινο χρώμα που θα αντιπροσωπεύουν το γαλλικό DNA του μοντέλου, με τη μάρκα να γιορτάζει με αυτόν τον τρόπο την 100ή επέτειο από την πρώτη της συμμετοχή στο συγκεκριμένο αγώνα.

Η έκδοση παραγωγής παραμένει πολύ κοντά στο πρωτότυπο που παρουσιάστηκε πέρυσι, λόγω της ενθουσιώδους υποδοχής που έλαβε από τους φίλους της μάρκας. Βασιζόμενο στη συνεχιζόμενη εμπορική επιτυχία της σειράς του 208, ο κληρονόμος αυτής της εμβληματικής σειράς θέλει να γράψει ένα νέο κεφάλαιο στο βιβλίο που ξεκίνησε πριν από τέσσερις δεκαετίες με το εμβληματικό Peugeot 205 GTi.

Από τις φωτογραφίες φαίνεται πως το E-208 GTi θα ξεχωρίζει από τις ευμεγέθεις ζάντες νέας σχεδίασης, τα εμβλήματα «GTi» στις πίσω κολόνες και πάνω στη θύρα του πορτ-μπαγκάζ, ενώ μια αρκετά μεγάλη αεροτομή βρίσκεται στο τέλος της οροφής.

Στο εσωτερικό, τα καθίσματα μοιάζουν να είναι επενδυμένα με δέρμα και να έχουν στη μέση μια κόκκινη στενή λωρίδα, το τιμόνι έχει επίσης δέρμα στο άνω και το κάτω μέρος και έμβλημα «208 GTi», ενώ είναι πιθανό να υπάρχουν πολλές κόκκινες σπορ ραφές και λεπτομέρειες διάσπαρτες σε όλη την καμπίνα.

Αμιγώς ηλεκτρικό με τουλάχιστον 240 ίππους

Οι Γάλλοι ανακοινώνουν πως το πρώτο 100% ηλεκτρικό GTi θα έχει τεχνικά χαρακτηριστικά και επιδόσεις που θα εντυπωσιάζουν. Το αυτοκίνητο είναι πολύ πιθανό να χρησιμοποιεί το ίδιο σύστημα κίνησης με το νέο Abarth 600e, το οποίο βασίζεται στην ίδια πλατφόρμα e-CMP με το e-208.

Το ιταλικό crossover διαθέτει έναν ηλεκτρικό κινητήρα με απόδοση 240 ίππων τοποθετημένο μπροστά και διαφορικό περιορισμένης ολίσθησης τύπου Torsen. Ζυγίζει λίγο παραπάνω από 1,6 τόνους κιλά και προσφέρει επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα σε 6,2 δλ. Είναι πιθανό ότι το ελαφρύτερο και… χαμηλότερο e-208, εξοπλισμένο με το ίδιο σύστημα κίνησης, θα είναι σε θέση προσφέρει ακόμα καλύτερες επιδόσεις.