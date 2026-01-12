Αυτό είναι το νέο σχέδιο της Ευρώπης για τα κινεζικά αυτοκίνητα – Καταργούνται οι δασμοί;

Οι Κινέζοι κατασκευαστές θα μπορούν να υποβάλουν προσφορές για ελάχιστες τιμές, οι οποίες εφόσον γίνονται δεκτές, οι δασμοί θα παρακάμπτονται.

Έτοιμη να αφήσει πίσω της τους δασμούς στα εισαγόμενα κινεζικά αυτοκίνητα εμφανίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Από τον Οκτώβριο του 2024, όταν επιβλήθηκαν οι δασμοί στα κινεζικά ηλεκτρικά οχήματα, το Πεκίνο και οι Βρυξέλλες διαπραγματεύονταν ένα καθεστώς βάσει του οποίου οι Κινέζοι κατασκευαστές θα δεσμεύονταν να αυξήσουν τις τιμές των προϊόντων τους.

Μετά από μήνες διαπραγματεύσεων, τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου η Κομισιόν δημοσίευσε έγγραφο κατευθυντήριων οδηγιών που επιτρέπει στις κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες να υποβάλουν προσφορές για τις λεγόμενες «δεσμεύσεις τιμών».

Αυτό σημαίνει ότι οι Κινέζοι κατασκευαστές θα μπορούν να προτείνουν ελάχιστες τιμές εισαγωγής για τα αυτοκίνητά τους και, εφόσον αυτές γίνουν δεκτές, οι δασμοί θα καταργούνται.

Οι προτάσεις θα υπόκεινται σε ενδελεχή εσωτερική ανάλυση πριν ληφθούν περαιτέρω μέτρα, ανέφερε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σύντομο δελτίο Τύπου.

«Κάθε προσφορά δέσμευσης τιμής υπόκειται στα ίδια νομικά κριτήρια και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα διενεργεί κάθε αξιολόγηση με αντικειμενικό και δίκαιο τρόπο, σύμφωνα με την αρχή της μη διάκρισης και σε συμμόρφωση με τους κανόνες του ΠΟΕ», σημείωσε.

Το κινεζικό Υπουργείο Εμπορίου, το οποίο εδώ και καιρό καταγγέλλει τους δασμούς της ΕΕ ως δυσανάλογους, αδικαιολόγητους και τεχνητά κατασκευασμένους, εμφανίστηκε πιο αισιόδοξο, χαρακτηρίζοντας τις κατευθυντήριες οδηγίες ως σημαντική τομή.

«Η πρόοδος αντανακλά πλήρως το πνεύμα του διαλόγου και τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων μεταξύ Κίνας και ΕΕ. Δείχνει ότι και οι δύο πλευρές έχουν την ικανότητα και τη βούληση να επιλύουν τις διαφορές τους μέσω διαβούλευσης», ανέφερε.

«Αυτό συμβάλλει όχι μόνο στη διασφάλιση της υγιούς ανάπτυξης των οικονομικών και εμπορικών σχέσεων Κίνας–ΕΕ, αλλά και στη διαφύλαξη της διεθνούς εμπορικής τάξης που βασίζεται σε κανόνες», πρόσθεσε.