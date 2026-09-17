Αυτό είναι το νέο supercar της ιταλικής Αστυνομίας

Η ιταλική Αστυνομία αποκτά ένα ακόμα supercar, το οποίο δεν προορίζεται για καταδιώξεις, αλλά για αποστολές στις οποίες κάθε δευτερόλεπτο μετρά.

Ένα supercar της Lamborghini με τα διακριτικά της ιταλικής Αστυνομίας δεν είναι πλέον κάτι πρωτόγνωρο στην γείτονα χώρα. Η συνεργασία των δύο πλευρών ξεκίνησε το 2004 με την Gallardo και συνεχίζεται σήμερα με την Temerario, η οποία αναλαμβάνει έναν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο – που δεν είναι άλλος από το να μεταφέρει όσο το δυνατόν ταχύτερα ανθρώπινα μοσχεύματα και κρίσιμο ιατρικό υλικό σε επείγουσες αποστολές.

Η ειδική αυτή Temerario παρουσιάστηκε στις εγκαταστάσεις της Lamborghini στη Sant’Agata ξεχωρίζοντας απ’ όλες τις άλλες για τον ειδικό χρωματισμό της. Το μπλε και λευκό αμάξωμα φέρει τα χαρακτηριστικά σήματα της Polizia, ενώ η εμφάνιση συμπληρώνεται από τον χαρακτηριστικό φάρο-μπάρα στην οροφή και γραφικά εμπνευσμένα από τα χρώματα της ιταλικής σημαίας.

Ενα supercar με υβριδικό σύστημα κίνησης

Την κίνηση στο ιταλικό supercar της Lamborghini εξασφαλίζει ένα υβριδικό σύστημα κίνησης, το οποίο συνδυάζει έναν V8 κινητήρα με χωρητικότητα 4,0 λίτρα με δύο τούρμπο και απόδοση 800 ίππων και τρεις στο σύνολο ηλεκτροκινητήρες. Η δε μπαταρία που τους τροφοδοτεί έχει ενεργειακό περιεχόμενο μόλις 3,8 kWh και φορτίζεται με εναλλασσόμενο ρεύμα με ισχύ έως 7 kW. Η συνολική συνδυαστική ισχύς του συστήματος κίνησης φτάνει τους 920 ίππους, ενώ η μετάδοση πραγματοποιείται μέσω αυτόματου κιβωτίου διπλού συμπλέκτη 8 σχέσεων. Η Lamborghini ανακοινώνει ότι η Temerario μπορεί να επιταχύνει από στάση έως τα πρώτα 100 χλμ./ώρα σε μόλις 2,7 δλ. αναπτύσσοντας τελική ταχύτητα και τελική ταχύτητα 340 χλμ./ώρα.

Όπως ανακοινώθηκε, η συγκεκριμένη Temerario δεν έχει ενταχθεί στον στόλο της ιταλικής Αστυνομίας για να κυνηγά παραβάτες στους ιταλικούς αυτοκινητοδρόμους, αλλά για να μειώνει όσο γίνεται τον χρόνο μιας αποστολής από την οποία μπορεί να εξαρτάται η ζωή ενός ασθενούς.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, μέχρι και σήμερα, έξι Lamborghini έχουν υπηρετήσει τον στόλο της ιταλικής Αστυνομίας, μεταξύ των οποίων οι Gallardo, Gallardo LP 560-4, Huracan και Urus Performante. Σύμφωνα με τη Lamborghini, τα συγκεκριμένα αυτοκίνητα έχουν πραγματοποιήσει περισσότερες από 200 αποστολές μεταφοράς μοσχευμάτων σε όλη την Ιταλία, ενώ έχουν συμμετάσχει και σε περισσότερες από 1.500 δράσεις οδικής ασφάλειας και ενημέρωσης του κοινού.