Αυτό είναι το νέο τρένο που κινείται με 370 χλμ./ώρα – Ποιο το ξεπερνά σε ταχύτητα

Ολοκληρώθηκε ερευνητικό πρόγραμμα για την ανάπτυξη τρένου που θα μπορεί να κινείται με 370 χλμ./ώρα, συρρικνώνοντας τους χρόνους ταξιδιού.

Ένα σημαντικό βήμα προς την εμπορική λειτουργία τρένων ιδιαίτερα υψηλών ταχυτήτων έκανε η Νότια Κορέα, ολοκληρώνοντας ένα τετραετές εθνικό ερευνητικό πρόγραμμα με πρωταγωνιστή έναν συρμό με εμπορική ταχύτητα 370 χλμ./ώρα.

Το έργο για την ανάπτυξη του οχήματος με την επωνυμία “EMU-370” ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2022 και η ολοκλήρωσή του ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Χωροταξίας, Υποδομών και Μεταφορών στις 22 Δεκεμβρίου του 2025.

Το πρόγραμμα καθοδηγήθηκε από το Κορεατικό Ινστιτούτο Έρευνας Σιδηροδρόμων (KRRI), με τη συμμετοχή έξι ακόμη κρατικών και ιδιωτικών εταιρειών μεταξύ των οποίων η Hyundai Rotem, και ο εθνικός φορέας Korail. Το ερευνητικό έργο κόστισε 13,275 εκατ. ευρώ (22,5 δισεκατομμύρια γουόν), με το μεγαλύτερο μέρος να καλύπτεται από την εθνική κυβέρνηση.

Το EMU-370 έχει σχεδιαστεί για να φτάνει μέγιστη ταχύτητα 407 χλμ/ώρα, αλλά οι εταίροι του έργου έχουν δηλώσει ότι το τρένο θα περιορίζεται στα 370 χλμ/ώρα κατά τη διάρκεια εμπορικής λειτουργίας.

Η κυβέρνηση γνωστοποίησε σχέδια για παραγγελία δύο EMU-370 στα μέσα του 2026, τα οποία θα υποβληθούν σε δοκιμές στο τμήμα Pyeongtaek-Osong, ενώ δεν αναμένεται να τεθούν σε εμπορική λειτουργία πριν το 2030.

Τα τρένα EMU-370 θα διαθέτουν κινητήρες έλξης ισχύος 560 kW, σε σύγκριση με την ισχύ των 380 kW των κινητήρων που χρησιμοποιούνται στον στόλο EMU-320, ενώ οι σχεδιαστές ισχυρίζονται ότι η αντίσταση του αέρα έχει μειωθεί συνολικά κατά 12,3%, μέσω επεμβάσεων -μεταξύ άλλων- στη «μύτη» του τρένου και την οροφή του.

Επιπλέον, οι βελτιώσεις στο σύστημα ανάρτησης έχουν μειώσει τις πλευρικές δονήσεις κατά 33%, εξασφαλίζοντας ένα πιο άνετο ταξίδι για τους επιβάτες σε υψηλότερες ταχύτητες. Για περαιτέρω βελτίωση της άνεσης, τα επίπεδα θορύβου στην καμπίνα έχουν μειωθεί περίπου κατά 2 dB χάρη στην ενσωμάτωση σύνθετων ηχομονωτικών υλικών και σε ορισμένες δομικές προσαρμογές.

Σύμφωνα με την κυβέρνηση της χώρας, το EMU-370 θα καταστεί το ταχύτερο τρένο στον κόσμο, πίσω από το CR450 της Κίνας που κινείται με 400 χλμ./ώρα, εκτελώντας το δρομολόγιο Shanghai–Chongqing–Chengdu.