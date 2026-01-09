Η γκάμα της XPENG εμπλουτίζεται με την προσθήκη του Ρ7+, ενός μεγάλου ηλεκτρικού fastback.

Το Ρ7+ κυκλοφορεί εδώ και μερικούς μήνες στην κινεζική αγορά, όπου είχαμε την ευκαιρία να το γνωρίσουμε από κοντά κατά την πρόσφατη επίσκεψη μας στα κεντρικά της εταιρεία στην Γκουάνγκτζου, όπου βρεθήκαμε προσκεκλημένοι της Xpeng. H ευρωπαϊκή παραλλαγή του μοντέλου ξεκινάει την σταδιοδρομία της, με πρώτο σταθμό την έκθεση των Βρυξελλών, ενώ λίγο αργότερα θα έρθει και στην ελληνική αγορά, μέσω της Autohellas του ομίλου Βασιλάκη.

Το Ρ7+ είναι ένα εντυπωσιακό fastback μοντέλο, που έρχεται να καταλάβει μία ξεχωριστή θέση στην γκάμα της Xpeng.

Διαφοροποιείται από τα υπόλοιπα SUV της εταιρείας, καθώς είναι στην ουσία ένα crossover που συνδυάζει τις μεγάλες διαστάσεις ενός sedan, την χυτή σιλουέτα ενός κουπέ και τους χώρους ενός touring οχήματος. Το αποτέλεσμα εκτός από εντυπωσιακό, είναι και άκρως αεροδυναμικό, με τον σχετικό συντελεστή να βρίσκεται στο 0,211. Η ειδοποιός εξωτερική διαφορά μεταξύ ευρωπαϊκής και κινεζικής έκδοσης, βρίσκεται στην διαμόρφωση των εμπρός και πίσω, φωτιστικών σωμάτων.

Με τις μεγάλες διαστάσεις του (5.071 χλστ. μήκος, 1.937 χλστ. πλάτος και 1.512 χλστ. ύψος) και το μεγάλο μεταξόνιο των 3 μέτρων, προσφέρει πολύ μεγάλους χώρους για επιβάτες και αποσκευές. Οι πίσω επιβάτες έχουν σχεδόν 1 μέτρο διαθέσιμου χώρου για τα πόδια, ενώ το πόρτ μπαγκάζ που μπορεί να ξεπεράσει ακόμα και τα 2 μέτρα διαθέσιμου μήκος, έχει μία χωρητικότητα που ξεκινάει από τα 573 λίτρα και μπορεί να φθάσει έως και τα 1.904 λίτρα μέχρι το ύψος της οροφής.

To ευρύχωρο εσωτερικό του Xpeng P7+

Στο εσωτερικό το P7+ υιοθετεί τα πρότυπα που έχουμε γνωρίσει από το ανανεωμένο G6. με μια οθόνη 8,8 ιντσών για τον πίνακα οργάνων και μια μεγαλύτερη 15,6 ιντσών για το σύστημα infotainment Το παρόν δίνει και ένα head up display, καθώς και μια οθόνη 8,0 ιντσών για τους πίσω επιβάτες στην βάση της κεντρικής κονσόλας.

Το ταμπλό χαρακτηρίζεται για τις λιτές του γραμμές με κρυμμένους αεραγωγούς, ενώ το αίσθημα άνεσης και πολυτέλειας, ολοκληρώνουν τα τέσσερα ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα καθίσματα, με δυνατότητα θέρμανσης, εξαερισμού και μασάζ. Σε αυτό συμβάλει η προηγμένη ηχομόνωση με χαμηλά επίπεδα θορύβου (μόλις 26 dB) και σύστημα active noise canceling.

Το P7+ βασίζεται στην πλατφόρμα SEPA 2.0 Fuyao Architecture της Xpeng αρχιτεκτονικής 800 V, η οποία εξασφαλίζει υπερταχεία φόρτιση 5C, με ισχύ έως και 450 kW, κάτι που σημαίνει ότι για την πλήρωση 10-80%, χρειάζονται μόλις 12 λεπτά.

Οι διαθέσιμες εκδόσεις του Xpeng Ρ7+ θα είναι οι πισωκίνητες Standard και Long Range με απόδοση 241 και 313 ίππων αντίστοιχα, ενώ η ροπή και στις δύο περιπτώσεις φθάνει στα 450 Nm.). Στην standard έκδοση η μπαταρία έχει χωρητικότητα 61,7 kWh, ενώ στην long range τοποθετείται η μεγαλύτερη μπαταρία των 74,9 kWh, εξασφαλίζοντας αυτονομία 450 και 550 χλμ., αντίστοιχα.

Στην κορυφή της γκάμας βρίσκεται η δικινητήρια AWD Performance με συνδυαστική απόδοση 503 ίππων και 670 Nm που εξασφαλίζουν μία επίδοση 5,1 δλ. για τα 0-100 χλμ./ώρα

Με το Ρ7+, η Xpeng κάνει πράξη την δέσμευση της να προσφέρει προσιτή αυτόνομη κινητικότητα τεχνητής νοημοσύνης στην ευρωπαϊκή αγορά. Το σύστημα XPilot assist με δυνατότητα ημιαυτόνομης οδήγησης επιπέδου 2.5 (στην Κίνα), βασίζεται στο προηγμένο Turing chipset, με υπολογιστική δυνατότητα 750 tops και μία σειρά από αισθητήρες, υπέρυθρες κάμερες και ραντάρ υπερήχων. Το αποτέλεσμα είναι άκρως εντυπωσιακό, όπως είχαμε την ευκαιρία να διαπιστώσουμε από πρώτο χέρι σε μία σύντομη δοκιμαστική οδήγηση στην Γκουάνγκτζου,

Το σύστημα μπορούσε να τα βγάλει πέρα μόνο του στις πολύ δύσκολος κυκλοφοριακές συνθήκες της Κίνας, όπου ο οδηγός έχει απλά την υποχρέωση να ακουμπάει απλώς το τιμόνι, έτοιμος να αναλάβει τον έλεγχο σε περίπτωση σχετικής υπόδειξης από το σύστημα.

Οι αυτόνομες αντιδράσεις του XPilot προσεγγίζουν σε πολύ μεγάλο ποσοστό εκείνους που θα έκανε και ένας άνθρωπος, ενώ με μέσω της τεχνητής νοημοσύνης, το σύστημα εκπαιδεύεται συνεχώς στις προτιμήσεις του κατόχου και στις καθημερινές του διαδρομές. Να σημειώσουμε ότι η αυτόνομη λειτουργία επισημαίνεται με ένα μπλε φως στους καθρέπτες του αυτοκινήτου ώστε να ενημερώνονται οι πεζοί και οι υπόλοιποι οδηγοί..

Φθάνοντας στον τελικό προορισμό, είχαμε την ευκαιρία να δούμε σε λειτουργία και το σύστημα αυτόνομου παρκαρίσματος, το οποίο με τον οδηγό εντός του αυτοκινήτου όσο και εκτός, μέσω εφαρμογής.

Θέλοντας να προσφέρει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στο θέμα της οδικής συμπεριφοράς, το Ρ7+ διαθέτει μία αρχιτεκτονική ανάρτησης με διπλά ψαλίδια εμπρός και πολλαπλούς συνδέσμους πίσω, π[πλαισιωμένη από σύστημα ηλεκτρονικού ελέγχου της απόσβεσης, με την ευρωπαϊκή έκδοση του να έχει δεχθεί τις ανάλογες επεμβάσεις για να προσεγγίζει τα γούστα των οδηγών της Γηραιάς Ηπείρου.

Οι παραδώσεις θα ξεκινήσουν τον Απρίλιο, με την συναρμολόγηση να γίνεται επί ευρωπαϊκού εδάφους στις εγκαταστάσεις της Αυστριακής Magna Steyer.