Αυτό είναι το νέο Zeekr 9X των 897 ίππων

Το plug-in υβριδικό Zeekr 9X αξιοποιεί αρχιτεκτονική 900 Volt, διακρίνεται για την πολυτέλειά του και επιταχύνει στα πρώτα 100 χλμ./ώρα σε 4,1 δλ.

Η Zeekr εισήλθε στην κατηγορία των πολυτελών SUV, με την ευρωπαϊκή πρεμιέρα του Super Hybrid Zeekr 9X το οποίο σχεδιάστηκε στο Γκέτεμποργκ της Σουηδίας, συνδυάζοντας ευρωπαϊκό σχεδιασμό με πολυτέλεια και εκρηκτικές επιδόσεις.

Το Zeekr 9X Ultra 6-Seater θα είναι διαθέσιμο από τις 29 Ιουλίου στις αποχρώσεις Crystal White, Lava Grey και Onyx Black, καθώς και με την ειδική επιλογή Black Pack, η οποία ολοκληρώνεται με γυαλιστερό μαύρο φινίρισμα υψηλής ποιότητας.

Το plug-in hybrid μοντέλο φέρει ανακλινόμενα καθίσματα, με λειτουργία μασάζ και υποπόδιο μεταμορφώνοντας την καμπίνα σε έναν χώρο άνεσης και ξεκούρασης. Ενσωματώνονται επίσης συστήματα θέρμανσης στην πρώτη και δεύτερη σειρά, σύστημα ενεργής ακύρωσης θορύβου, όπως και οθόνη 17 ιντσών 3K, τοποθετημένη στην επένδυση οροφής από σουέτ. Η οθόνη κατεβαίνει και προσαρμόζεται, μετακινούμενη προς τους επιβάτες ώστε να επιτυγχάνεται η ιδανική γωνία θέασης.

Το cockpit που περιβάλλει τον οδηγό διαθέτει μια οθόνη head-up display 47 ιντσών, η οποία προβάλλει πληροφορίες πλοήγησης, ταχύτητας, εικόνα από την κάμερα τυφλού σημείου και άλλες κρίσιμες ενδείξεις απευθείας στο οπτικό του πεδίο. Η αντιθαμβωτική οθόνη 13 ιντσών στο ταμπλό είναι πάντα ορατή χωρίς να αποσπά την προσοχή, ενώ ο οδηγός περιβάλλεται από χειριστήρια, οθόνες και υλικά που ακολουθούν τη σχεδίαση της θέσης οδήγησης.

Η κεντρική διπλή οθόνη OLED 16 ιντσών ανάλυσης 3.5K λειτουργεί ως το βασικό κέντρο ελέγχου, ενώ η κεντρική κονσόλα διατηρεί και φυσικά χειριστήρια για τις βασικές λειτουργίες, σε συνδυασμό με χειρισμό αφής, εξασφαλίζοντας άνεση και ευκολία στη χρήση. Ως το πρώτο Super Hybrid μοντέλο της Zeekr, το 9X προσφέρει ηλεκτρικές επιδόσεις με αυτοπεποίθηση στην αυτονομία, δίνοντας στον οδηγό πολλαπλές επιλογές για απόλυτο έλεγχο στον δρόμο και ομαλή, εκλεπτυσμένη απόδοση — από τις καθημερινές μετακινήσεις έως τις απαιτητικές διαδρομές σε παγωμένους ορεινούς δρόμους.

Ο οδηγός έχει στη διάθεσή του ισχύ έως και 897 PS, η οποία προέρχεται από ένα σύστημα κίνησης διπλού ηλεκτροκινητήρα επόμενης γενιάς στα 900V. Το Zeekr 9X επιταχύνει από στάση στα 100 χλμ./ώρα σε μόλις 4,1 δευτερόλεπτα και διαθέτει τελική ταχύτητα 240 χλμ./ώρα. Φέρει παράλληλα έναν υπερτροφοδοτούμενο κινητήρα 2,0 λίτρων που λειτουργεί κυρίως ως γεννήτρια.

Η δυνατότητα γρήγορης φόρτισης DC επιτρέπει τον ανεφοδιασμό από το 10% έως το 80% σε μόλις 9,5 λεπτά. Όταν απαιτούνται μεγαλύτερες αποστάσεις, το έξυπνο ψηφιακό σύστημα παραγωγής ενέργειας του οχήματος χαρίζει αυτονομία έως και 737 χλμ., προσφέροντας στους πελάτες ένα αυτοκίνητο που συνδυάζει μοναδικά αποδοτικότητα, ισχύ, έλεγχο και κορυφαία στοιχεία πολυτέλειας, όπως αναφέρει η εταιρεία.

Ο χώρος αποσκευών φτάνει τα 677 λίτρα, ο οποίος επεκτείνεται έως τα 2.148 λίτρα μέσω των εύχρηστων χειριστηρίων του χώρου φόρτωσης, ενώ η ικανότητα ρυμούλκησης έως 2.000 kg το καθιστά έτοιμο για κάθε περιπέτεια.

Κάθε επιφάνεια του Zeekr 9X αναδεικνύει τη χρήση premium υλικών, από τις λεπτομέρειες φυσικού ξύλου Nordic Wood έως τις απαλές επενδύσεις από δέρμα Nappa. Τα ξύλινα διακοσμητικά στοιχεία της καμπίνας επιλέγονται χειροποίητα με κριτήριο το βάθος των νερών του ξύλου και τη ζεστασιά του φινιρίσματος, ενώ κάθε επιμέρους κομμάτι γυαλίζεται στο χέρι για έως και είκοσι ώρες πριν εγκριθεί για την τοποθέτησή του.