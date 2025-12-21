Αυτό είναι το πιο πολυτελές Unimog

Το σκληροτράχηλο Unimoq συμπλήρωσε 80 χρόνια ζωής και η Mercedes-Benz Special Trucks δημιούργησε για την επέτειό του, ένα μοναδικό και εντελώς ξεχωριστό αυτοκίνητο.

Μια ξεχωριστή και ειδική κατασκευή, μακριά -τουλάχιστον αισθητικά και σε επίπεδο πολυτέλειας- από τα πρότυπα του Unimog, παρουσίασε η Mercedes-Benz Special Trucks.

Αφορμή για την κατασκευή αυτού του πρωτότυπου αποτέλεσαν τα γενέθλια του σκληροτράχηλου μοντέλου, που συμπλήρωσε αισίως τα 80 χρόνια.

Το εμβληματικό μοντέλο παρουσιάζεται με κομψή αισθητική, πολυτελή εξοπλισμό και αναβαθμισμένη ποιότητα, χωρίς ωστόσο να αποποιείται τον χαρακτήρα του, με τις περίφημες εκτός δρόμου δυνατότητες.

Επιπλέον, διαθέτει μεγαλύτερη ισχύ για να ταιριάζει περισσότερο στους πιο κλασικούς δρόμους, που σπάνια μέχρι τώρα πατούσε τους τεράστιους τροχούς του.

Η εξέλιξη έγινε σε συνεργασία με την Hellgeth Engineering, με στόχο να δημιουργηθεί κάτι εντελώς ξεχωριστό, που θα κάνει το θηρίο της Mercedes-Benz να δείχνει και πιο κομψό.

Πλέον, διαθέτει δερμάτινες επενδύσεις, ατμοσφαιρικό φωτισμό, LED φώτα, τετραγωνισμένους προφυλακτήρες και γενικότερα μια πιο προσεγμένη αισθητική.

Στο νέο Unimog οι τροχοί είναι 20 ιντσών αλουμινίου. Οι συμβατικοί εξωτερικοί καθρέπτες έχουν αντικατασταθεί από κάμερες, που στέλνουν εικόνα σε οθόνες στο εσωτερικό. Κάτι που συμβάλει σημαντικά στην ορατότητα, τόσο εκτός δρόμου, όσο και στην άσφαλτο, καθώς ο οδηγός κάθεται ψηλά.

Στην πράξη όμως δεν έχουν γίνει καθόλου αλλαγές σε επίπεδο χαρακτήρα, κάτι που είναι θετικό, όταν αναφερόμαστε σε ένα Unimog, το απόλυτο εκτός δρόμου όχημα, με τη βάση του να αποτελεί το εξαιρετικά ικανό U 4023.

Αλλαγές έχουν γίνει στο… μηχανοστάσιο, όπου τη θέση του 4κύλινδρου κινητήρα έχει πάρει ένας 6κύλινδρος, με απόδοση πλέον 300 ίππων. Στόχος είναι η αναβάθμιση της άνεσης, μέσω πιο εκλεπτυσμένων ρυθμίσεων και στο κιβώτιο.

Το εσωτερικό έχει μεταμορφωθεί, με προσεγμένες επενδύσεις από δέρμα, που ντύνουν ακόμα και τα πατάκια. Στη μεγάλη καμπίνα θα χωρέσουν έως και τέσσερα άτομα, με τις ανέσεις που εισπράττουν να είναι σημαντικά αναβαθμισμένες σε σχέση με το απλό Unimog.

Το αυτοκίνητο αυτό είναι μια σπουδή, η οποία όμως θα μελετηθεί στο άμεσο μέλλον, αν μπορεί να αποτελέσει τη βάση για τη δημιουργία της επόμενης γενιάς του Mercedes-Benz Unimog.