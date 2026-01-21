Το δημοφιλές μοντέλο επανέλαβε και τη χρονιά που πέρασε την πρωτιά που κατέγραψε το 2024.

Το Dacia Sandero αναδεικνύεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το κορυφαίο σε πωλήσεις μοντέλο στην Ευρώπη, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του στην περιοχή. Αν και το κατέχει τον τίτλο του best-seller στις λιανικές πωλήσεις ήδη από το 2017, τα στοιχεία του 2025 το φέρνουν για δεύτερη φορά στην κορυφή των συνολικών ταξινομήσεων στην κατηγορία των επιβατικών αυτοκινήτων σε όλα τα κανάλια πωλήσεων.

Συνολικά, οι παγκόσμιες πωλήσεις του έφτασαν τις 289.295 μονάδες, ενώ στην Ευρώπη σχεδόν 1 στα 55 αυτοκίνητα που ταξινομήθηκαν ανήκε στην οικογένεια Sandero. Ακόμη πιο εντυπωσιακή είναι η επίδοσή του στις πωλήσεις λιανικής, όπου η επίδοσή του ανήλθε αντίστοιχα σε 1 στα 28 αυτοκίνητα.

Από την πρώτη του παρουσία στις κατά τόπου αγορές το 2008, περισσότερα από 3,58 εκατομμύρια Sandero έχουν ταξινομηθεί. Η εμπορική αυτή επιτυχία αποδεικνύει ότι η φιλοσοφία της Dacia να προσφέρει σύγχρονη τεχνολογία σε ένα προσιτό από πλευράς κόστους πακέτο εξακολουθεί να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες του αγοραστικού κοινού.

Η πρόσφατη αναβάθμιση των Sandero και Sandero Stepway έδωσε μια επιπλέον νότα αναβάθμισης, προσφέροντας πιο δυναμική εμφάνιση, και βελτιωμένη αποδοτικότητα σε όλη τη γκάμα. Για το 2026, τα δύο μοντέλα αποκτούν ανανεωμένο εξωτερικό σχεδιασμό με τη νέα φωτεινή υπογραφή LED σε σχήμα ανεστραμμένου «Τ», καθώς και επανασχεδιασμένους προφυλακτήρες εμπρός και πίσω, που τονίζουν τον πιο σύγχρονο και στιβαρό χαρακτήρα τους.

Το Sandero Stepway ενισχύει ακόμη περισσότερο τον περιπετειώδη προσανατολισμό του, χάρη στην πρόσθετη προστασία αμαξώματος από υλικό Starkle. Στο εσωτερικό και τα δύο μοντέλα εξοπλίζονται με νέα οθόνη πολυμέσων 10 ιντσών με βελτιωμένη συνδεσιμότητα, καθώς και δυνατότητα ασύρματης φόρτισης smartphone.

Με αυτές τις αναβαθμίσεις και τις εντυπωσιακές επιδόσεις στις πωλήσεις, τα Sandero και Sandero Stepway συνεχίζουν να αποτελούν βασικούς πυλώνες της επιτυχίας της Dacia.