Το σκληροτράχηλο off-road της Ineos τίθεται στη διάθεση των αστυνομικών αρχών της Ισπανίας προκαλώντας έντονες συζητήσεις.

Η Ισπανική Εθνική Αστυνομία ενισχύει τον στόλο της με ένα από τα πιο ανθεκτικά και ιδιαίτερα τετρακίνητα οχήματα που κυκλοφορούν σήμερα στην αγορά: το Ineos Grenadier. Το μοντέλο, που σχεδιάστηκε με στόχο να αποτελέσει τον συνεχιστή της φιλοσοφίας του «παραδοσιακού off-roader», έχει ήδη αρχίσει να κάνει την εμφάνισή του σε μονάδες της αστυνομίας, προκαλώντας συζητήσεις τόσο για τις δυνατότητές όσο και για το υψηλό κόστος απόκτησης του.

Το Grenadier είναι ένα καθαρόαιμο τετρακίνητο, με παραδοσιακό πλαίσιο τύπου σκάλας. Η ανάπτυξή του ξεκίνησε όταν ο Βρετανός δισεκατομμυριούχος Jim Ratcliffe αποφάσισε να δημιουργήσει το αντίπαλο δέος του Land Rover Defender, μετά τη διακοπή παραγωγής της κλασσικής γενιάς του τελευταίου. Μάλιστα, σύμφωνα με την ιστορία που συνοδεύει το project, η ιδέα για την κατασκευή του γεννήθηκε σε μια συζήτηση σε βρετανική παμπ με το όνομα «Grenadier», από όπου προήλθε και η τελική ονομασία του αυτοκινήτου.

Στην πράξη, το Grenadier έχει σχεδιαστεί για δύσκολες συνθήκες, με έμφαση στην αντοχή και την αξιοπιστία. Εξοπλίζεται με 6κύλινδρους κινητήρες της BMW, διαθέσιμους τόσο σε έκδοση βενζίνης όσο και πετρελαίου, αποδίδοντας 286 και 252 ίππους αντίστοιχα.

Η τιμή του μοντέλου κυμαίνεται γύρω στις 75.000-85.000 ευρώ, χωρίς να περιλαμβάνεται το κόστος των ειδικών μετατροπών για αστυνομική χρήση, οι οποίες περιλαμβάνουν εξοπλισμό φωτισμού, προστατευτικά και άλλες προσαρμογές για τις επιχειρησιακές ανάγκες της ισπανικής αστυνομίας.

Η επιλογή ενός τόσο εξειδικευμένου και ακριβού οχήματος δεν πέρασε απαρατήρητη, με αρκετούς να αναρωτιούνται αν πρόκειται για την πιο κατάλληλη λύση για τις ανάγκες της αστυνομίας. Από την άλλη πλευρά, οι υποστηρικτές της επιλογής δηλώνουν ότι ένα τέτοιο 4×4 μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμο σε δύσβατες περιοχές ή σε επιχειρήσεις που απαιτούν υψηλή αντοχή και δυνατότητες για την κίνηση εκεί όπου η άσφαλτος δίνει τη θέση της στο χώμα.