Αυτό ίσως να είναι το ακριβότερο χρώμα αυτοκινήτου στον κόσμο

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει η συγκεκριμένη Porsche 911 GT3 RS – όχι για τις επιδόσεις της αλλά για το χρώμα της.

Η Porsche 911 GT3 RS είναι από τα πιο επιθυμητά και συναρπαστικά σπορ αυτοκίνητα στον κόσμο. Πρόσφατα ωστόσο ένα συγκεκριμένο αντίτυπό της έγινε αντικείμενο συζήτησης – όχι για τις επιδόσεις του, αλλά για το πόσο κόστισε το ειδικό φινίρισμα των εξωτερικών του επιφανειών.

Το συγκεκριμένο αυτοκίνητο, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η γερμανική Autobild, ανήκει σε έναν συλλέκτη και αγοραστή από τον Καναδά και εντυπωσιάζει με μια εξαιρετικά ακριβή ειδική βαφή, η οποία κόστισε περίπου 110.000 ευρώ – ποσό που είναι σχεδόν το μισό από όσο κοστίζει το ίδιο το αυτοκίνητο με δεδομένο ότι η βασική τιμή της 911 GT3 RS στη Γερμανία ξεκινά σήμερα από τα 248.000 ευρώ.

Αυτό που κάνει αυτή την συγκεκριμένη GT3 RS τόσο μοναδική δεν είναι απλά η βαφή της, αλλά ο τρόπος με τον οποίο έχει δημιουργηθεί. Η χρωματική απόχρωση ονομάζεται Magic Magenta Chromaflair και ανήκει στο πρόγραμμα Sonderwunsch της Porsche, που προσφέρει στους πελάτες τη δυνατότητα να παραγγείλουν εξαιρετικά σπάνιες, εξατομικευμένες επιλογές φινιρίσματος.

Ο ειδικός αυτός χρωματικός συνδυασμός έχει την ιδιότητα, ανάλογα με τη γωνία θέασης και την ένταση του φωτός, να αλλάζει από αποχρώσεις του ροζ σε πορτοκαλί, δίνοντας στο αυτοκίνητο μια μεταλλική λάμψη που είναι δύσκολο να περάσει απαρατήρητη. Η διαδικασία παραγωγής περιλαμβάνει πέντε διαφορετικά στρώματα βαφής, συμπεριλαμβανομένου ενός ειδικού στρώματος υψηλής τεχνολογίας που περιέχει πολύ λεπτά χρωστικά σωματίδια.

Χαρακτηριστικό είναι ότι ακόμα και το κλειδί του οχήματος έχει βαφτεί στο ίδιο χρώμα…