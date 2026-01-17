Αυτογκόλ από κλέφτη αυτοκινήτων: Βιντεοσκοπούσε τον εαυτό του – Το βίντεο που τον πρόδωσε

Στα δίχτυα της βρετανικής αστυνομίας έπεσαν κλέφτες αυτοκινήτων, ένας εκ των οποίων βιντεοσκοπούσε τον εαυτό του πριν και μετά τις κλοπές.

Συμμορία που ρήμαζε πολυτελή αυτοκίνητα σε όλο το Λάνκασιρ της Αγγλίας έπεσε στις δαγκάνες της βρετανικής αστυνομίας μετά από «αυτογκόλ» μέλους της σπείρας, το οποίο βιντεοσκοπούσε τον εαυτό του πριν τις κλοπές και κατά τη διάρκεια της οδήγησης των κλεμμένων αυτοκινήτων.

Όπως αναφέρει το BBC, η συμμορία αφαιρούσε τα αυτοκίνητα -αξίας έως και 79.000 λιρών– τη νύχτα, όταν οι ιδιοκτήτες κοιμούνταν, και μετά τα μέλη οδηγούσαν τα ΙΧ σε κονβόι με μεγάλη ταχύτητα, ενώ ορισμένα από τα οχήματα ενεπλάκησαν σε τροχαίο ατύχημα.

«Ο άνθρωπος στο βίντεο είναι ο Hamza Ghafoor και δεν είναι ο πιο έξυπνος διαρρήκτης της παρέας», αναφέρει σε δημοσίευσή της στο Facebook η αστυνομία του Λάνκασιρ, αναρτώντας παράλληλα βίντεο όπου πρωταγωνιστεί ο Ghafoor. Το συγκεκριμένο οπτικουακουστικό υλικό λειτούργησε ως ενοχοποιητικό στοιχείο για την καταδίκη τόσο του ίδιου – σε έξι χρόνια φυλάκισης- όσο και των υπόλοιπων μελών της συμμορίας.

Στο βίντεο ο Ghafoor προετοιμάζεται να προβεί σε κλοπή ΙΧ και κρύβει το πρόσωπό του με μπαλακλάβα, ενώ σε άλλο βίντεο οδηγεί κλεμμένη BMW. Μετά από έρευνα, η αστυνομία εντόπισε στην κρεβατοκάμαρά του μια τσάντα Louis Vuitton που περιείχε 926 συσκευασίες κρακ κοκαΐνης και 319 συσκευασίες ηρωίνης. Μεταξύ των κλεμμένων αυτοκινήτων ήταν δύο BMW, οι οποίες αφαιρέθηκαν ενώ οι ιδιοκτήτες τους βρίσκονταν σε διακοπές στην Καμπότζη.

Η συμμορία έδρασε στο Λάνκασιρ της Αγγλίας την περίοδο Σεπτέμβριος- Νοέμβριος 2023, ενώ μεταξύ άλλων είχαν αφαιρέσει ένα VW Tiguan αξίας 35.000 λιρών, μια BMW X3 αξίας 79.000 λιρών, ένα VW Golf, μια Mercedes και ένα Audi SQ5.

Το DNA των κλεφτών εντοπίστηκε στους αερόσακους, σε αναπτήρες και σε μια τσάντα μέσα σε μια κλεμμένη BMW. Ως αποδεικτικό στοιχείο λειτούργησαν και οι αγορές ενός εκ των δραστών σε καταστήματα μέσω πιστωτικών καρτών που είχαν αφαιρεθεί κατά την κλοπή του Audi SQ5. Οι συγκεκριμένες αγορές καταγράφηκαν από το κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης ενός καταστήματος.