Αρκετοί είναι οι παράγοντες που θα συμβάλουν στην περαιτέρω αύξηση των τιμών διάθεσης των πετρελαιοκίνητων οχημάτων.

Τα ντίζελ αυτοκίνητα κάποτε ήταν συνώνυμα της οικονομίας και της αξιοπιστίας γνωρίζοντας υψηλά μερίδια αγοράς στο σύνολο σχεδόν της ευρωπαϊκής αγοράς. Ωστόσο, η αναγκαστική στροφή στην ηλεκτροκίνηση έβαλε σταδιακά στο περιθώριο τον συγκεκριμένο τύπο καυσίμου, με τη διαθεσιμότητα των εν λόγω μοντέλων να περιορίζεται κάθε μέρα που περνά. Και σαν να μην έφτανε αυτό, όλες οι ενδείξεις δείχνουν ότι από το 2026 και εξής, οι τιμές των συγκεκριμένων οχημάτων στην Ευρώπη θα αυξηθούν σημαντικά. Kαι οι λόγοι για αυτό είναι πολλοί.

Ο πρώτος είναι η θέσπιση των αυστηρότερων κανονισμών Euro 7 που μοιραία επιβάλλουν νέες απαιτήσεις όσον αφορά τις εκπομπές ρύπων, οι οποίες μεταφράζονται σε περαιτέρω ώθηση σε τεχνολογικές αναβαθμίσεις και μεγάλες επενδύσεις από τις αυτοκινητοβιομηχανίες. Έτσι, το κόστος αναβάθμισης των κινητήρων ντίζελ -για όσους φυσικά κατασκευαστές συνεχίζουν να επενδύουν στο συγκεκριμένο καύσιμο- θα περάσει φυσικά στους τελικούς αγοραστές.

Χαρακτηριστικά, σε σχετική της της έκθεση, η Ευρωπαϊκή Ένωση Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (ACEA) αναφέρει τα εξής: «Οι απαιτήσεις Euro 7 σημαίνουν στην πραγματικότητα ότι η παραγωγή κινητήρων ντίζελ καθίσταται οικονομικά ασύμφορη. Αναμένουμε σημαντική μείωση των μοντέλων ντίζελ μετά το 2025».

Δεύτερον, πολλοί κατασκευαστές αποσύρουν ή περιορίζουν τη διαθέσιμη γκάμα των ντίζελ μοντέλων τους, θεωρώντας ότι η αγορά θα στραφεί στα ηλεκτρικά και υβριδικά οχήματα. Αυτό δημιουργεί μια σαφή τάση, άμεσα συνδεδεμένη με την έλλειψη προσφοράς. Γεγονός που συνήθως οδηγεί σε αύξηση τιμών.

Επιπλέον, αυξάνονται οι φορολογικοί συντελεστές όσον αφορά τα ντίζελ οχήματα σε αρκετές χώρες, ενώ την ίδια ώρα πολλές πόλεις έχουν θεσπίσει ή σχεδιάζουν περιορισμούς για τα παλιά ντίζελ οχήματα, εξαιτίας των υψηλών ρύπων. Ως αποτέλεσμα, η προσφορά για ντίζελ οχήματα στη δευτερογενή αγορά θα μειωθεί, ενώ η ζήτηση στις χώρες με την χαμηλότερη οικονομική ισχύ θα παραμείνει υψηλή.

Τέλος, καθώς η ζήτηση περιορίζεται, η θέση του ντίζελ γίνεται όλο και πιο δύσκολη, με την αγορά να περνά από τα στάδια της περιορισμένες προσφοράς και των υψηλών τιμών. Έτσι, οι ειδικοί προβλέπουν ότι το μερίδιο των πετρελαιοκίνητων οχημάτων θα συρρικνωθεί έτι περαιτέρω από την επόμενη χρονιά και μετά.