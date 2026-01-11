Ιράν και αυτοκίνητο: Ποιες μάρκες και ποια μοντέλα κυριαρχούν

Παρά τις διεθνείς κυρώσεις και τους περιορισμούς στο εμπόριο, το Ιράν διατηρεί τη μεγαλύτερη αγορά αυτοκινήτου στη Μέση Ανατολή, με 1-1,3 εκατ. πωλήσεις ετησίως. Δύο κρατικές εταιρείες κυριαρχούν, ενώ τα κινεζικά μοντέλα καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος των εισαγόμενων επιλογών.

Η ιρανική αγορά αυτοκινήτου είναι η μεγαλύτερη στη Μέση Ανατολή, με τις ετήσιες πωλήσεις καινούργιων οχημάτων να ξεπερνούν σταθερά τις 1,2 εκατομμύρια μονάδες τα τελευταία χρόνια.

Παρά τις διεθνείς προκλήσεις και τις κυρώσεις, η εσωτερική ζήτηση παραμένει υψηλή, καθιστώντας τον κλάδο ζωτικό για τη βιομηχανική δραστηριότητα της χώρας.

Κυριαρχία των εγχώριων κατασκευαστών

Το 70–80% των συνολικών πωλήσεων ελέγχεται από δύο αυτοκινητοβιομηχανίες που βρίσκονται υπό κρατικό έλεγχο: την Iran Khodro και τη SAIPA. Η Iran Khodro είναι ο μεγαλύτερος παίκτης της αγοράς, με πωλήσεις περίπου 500.000 αυτοκινήτων ετησίως, ενώ η SAIPA ακολουθεί με περίπου 300.000 μονάδες.

Οι δύο εταιρείες καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος των αναγκών της εγχώριας αγοράς και αποτελούν τον βασικό κορμό της ιρανικής αυτοκινητοβιομηχανίας.

Η παρουσία των κινεζικών αυτοκινήτων

Το υπόλοιπο ποσοστό αφορά κυρίως πωλήσεις κινεζικών εταιρειών όπως η Chery και ιρανικές εταιρείες που κατασκευάζουν, εντός συνόρων, μοντέλα κινεζικής προέλευσης. Η συνεργασία με κινεζικούς ομίλους έχει ενισχυθεί τα τελευταία χρόνια, αντανακλώντας τους στενούς εμπορικούς δεσμούς μεταξύ των δύο χωρών.

Περιορισμένες εισαγωγές σε περιβάλλον κυρώσεων

Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν βρίσκεται αντιμέτωπη με διεθνείς κυρώσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν εκτεταμένες εμπορικές απαγορεύσεις. Το καθεστώς αυτό επηρεάζει άμεσα τη δυνατότητα εισαγωγής αυτοκινήτων και εξαρτημάτων, περιορίζοντας την παρουσία ξένων εταιρειών στην αγορά.

Στο πλαίσιο αυτό, τα περισσότερα εισαγόμενα αυτοκίνητα προέρχονται από την Κίνα, χώρα που διατηρεί ενεργούς εμπορικούς διαύλους με το Ιράν. Οι εισαγωγές μοντέλων από φίρμες της Γηραιάς Ηπείρου είναι περιορισμένες και αφορούν κυρίως αυτοκίνητα ευρωπαϊκών εταιρειών που παράγονται στην Κίνα.

Τα πιο δημοφιλή μοντέλα στο Ιράν

Στην κορυφή των πωλήσεων της ιρανικής αγοράς αυτοκινήτου βρίσκονται τα τελευταία χρόνια διαχρονικά τα SAIPA Tiba και Iran Khodro Samand. Παρότι δεν υπάρχει σαφής κρατική ενημέρωση για τις πωλήσεις του 2025, στοιχεία που έχουν αποκαλυφθεί από διάφορες διεθνείς πηγές συγκλίνουν ότι το Tiba αποτελεί το best seller της αγοράς τα τελευταία χρόνια.

Το Iran Khodro Samand, από την άλλη, καταγράφει σταθερά υψηλές πωλήσεις. Η ευρεία διάδοσή του και η μακροχρόνια παρουσία του στους ιρανικούς δρόμους το έχουν καταστήσει γνωστό ως το «εθνικό αυτοκίνητο» του Ιράν.

Τόσο το SAIPA Tiba όσο και το Iran Khodro Samand υστερούν σημαντικά σε σύγχρονη τεχνολογία και θυμίζουν ευρωπαϊκά αυτοκίνητα της δεκαετίας του 1990, τόσο σε μηχανολογικό επίπεδο όσο και σε εξοπλισμό, αφού λόγω των διεθνών κυρώσεων και των εμπορικών απαγορεύσεων, οι δύο εταιρείες έχουν περιορισμένη πρόσβαση σε νέες τεχνολογίες, συστήματα ασφαλείας και νέας γενιάς πλατφόρμες.

Ποσότητα και χαμηλές τιμές ως στρατηγική επιλογή

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, οι κρατικές αυτοκινητοβιομηχανίες του Ιράν ακολουθούν μια στρατηγική που εστιάζει στη μαζική παραγωγή και στη συγκράτηση των τιμών. Βασικός στόχος είναι η κάλυψη της εγχώριας ζήτησης σε μια αγορά μεγάλου όγκου (ο πληθυσμός της χώρας ξεπερνά τα 90 εκατομμύρια) και με περιορισμένες επιλογές εισαγόμενων οχημάτων.