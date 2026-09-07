Αυτοκινητοβιομηχανία αποζημιώνει με 3.700 ευρώ κάθε ιδιοκτήτη ΙΧ – Ο λόγος

Οι ιδιοκτήτες που επηρεάστηκαν από την κατάρρευση της εταιρείας θα λάβουν 3.700 ευρώ, ένα πόσο πολύ μικρότερο από αυτό που αρχικά περίμεναν.

Περισσότερο από δύο χρόνια μετά την κατάρρευση της Fisker, η άλλοτε πολλά υποσχόμενη αυτοκινητοβιομηχανία ολοκλήρωσε πλέον τις διαδικασίες πτώχευσης στη Σουηδία και τη Νορβηγία.

Οι ιδιοκτήτες που επηρεάστηκαν από την κατάρρευση της εταιρείας θα λάβουν τελικά κάποια αποζημίωση, όμως το ποσό είναι πολύ μικρότερο από αυτό που αρχικά περίμεναν.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα σουηδικών μέσων ενημέρωσης, η συνολική περιουσία της Fisker στη Σουηδία αποτιμήθηκε σε περίπου 543.000 ευρώ. Από το ποσό αυτό, οι ιδιοκτήτες των αυτοκινήτων που θα επιλέξουν να προχωρήσουν σε διακανονισμό θα μοιραστούν 226.000 ευρώ), αφού προηγουμένως εξοφληθούν οι πιστωτές που έχουν προτεραιότητα.

Αυτό σημαίνει ότι κάθε ιδιοκτήτης θα λάβει περίπου 3.700 ευρώ.

Οι ιδιοκτήτες των Fisker Ocean που επηρεάστηκαν από την κατάρρευση της εταιρείας ζητούσαν αρχικά 13.300 ευρώ ο καθένας, ποσό που θα κάλυπτε τις εγγυήσεις, ανταλλακτικά που δεν παραδόθηκαν και άλλες υποχρεώσεις της εταιρείας.

Τελικά, θα λάβουν λιγότερο από το ένα τρίτο του ποσού που διεκδικούσαν.

Όπως συμβαίνει πολύ συχνά σε τέτοιου είδους νομικές διαδικασίες, οι δικηγόροι θα φύγουν με περισσότερα χρήματα από τους ιδιοκτήτες που επηρεάστηκαν.

Tα περισσότερα χρήματα οι δικηγόροι

Σύμφωνα με το Carup, οι δικηγόροι χρέωσαν συνολικά 306.000 ευρώ για τις υπηρεσίες τους.

Στη Νορβηγία, τα συνολικά χρέη της Fisker ανέρχονταν σε περίπου 57 εκατομμύρια ευρώ. Από αυτά, τα 42 οφείλονται στη Magna Steyr, η οποία είχε αναλάβει την παραγωγή του αμιγώς ηλεκτρικού SUV.

Παρότι το Fisker Ocean είχε αρκετά στοιχεία για να αποτελέσει ένα αξιόλογο αυτοκίνητο, τελικά δεν κατάφερε να ανταποκριθεί στις προσδοκίες και τα σοβαρά οικονομικά προβλήματα οδήγησαν την εταιρεία στην κατάρρευση.

Fisker Ocean

Η δημιουργία και η εδραίωση μιας επιτυχημένης αυτοκινητοβιομηχανίας αποδεικνύεται εξαιρετικά δύσκολη υπόθεση -κάτι που ο Henrik Fisker έχει πλέον διαπιστώσει δύο φορές. Το 2013, η πρώτη του εταιρεία, Fisker Automotive, υπέβαλε αίτηση πτώχευσης, βάζοντας τέλος στην πορεία του plug-in υβριδικού Karma.

Η κατάρρευση της Fisker το 2024 άφησε χιλιάδες ιδιοκτήτες Ocean σε μια πρωτόγνωρη κατάσταση αβεβαιότητας. Πολλά από τα αυτοκίνητα εξακολουθούν να κυκλοφορούν χάρη στη βοήθεια της Fisker Owners Association, η οποία μεταξύ άλλων έχει δημιουργήσει οδηγούς επισκευής με πληροφορίες από τους ίδιους τους ιδιοκτήτες.