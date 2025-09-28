Aυτόνομο φορτηγό διέσχισε για πρώτη φορά διεθνή σύνορα

Η πρώτη διέλευση διεθνών συνόρων με ηλεκτρικό πλήρως αυτόνομο φορτηγό χωρίς καμπίνα και χωρίς οδηγό πραγματοποιήθηκε στις 25 Σεπτεμβρίου σε συνοριακό σταθμό μεταξύ Σουηδίας και Νορβηγίας.

Οι διασυνοριακές μεταφορές είναι ιδιαίτερα περίπλοκες για τα αυτόνομα φορτηγά λόγω των διαφορετικών κανονισμών, της ασυνέπειας της οδικής σήμανσης και των τελωνειακών απαιτήσεων.

Για να ξεπεράσει αυτές τις προκλήσεις, η εταιρεία Einride ενσωμάτωσε το σύστημά της στην ψηφιακή τελωνειακή πλατφόρμα της Νορβηγίας Digitoll, μέσω του συνεργάτη της Q-Free, επιτρέποντας και τον εκτελωνισμό των εμπορευμάτων χωρίς οδηγό. Το νορβηγικό τελωνείο υποστήριξε την πρωτοβουλία, υπογραμμίζοντας τις δυνατότητές της για μελλοντική αυτοματοποίηση των συνόρων.

Το έργο συνδύασε προωθημένες τεχνολογίες, περιλαμβανομένου του αυτόνομου οχήματος χωρίς καμπίνα, του συστήματος αυτόνομης οδήγησης και του πύργου ελέγχου για απομακρυσμένη εποπτεία. Υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου από την ΕΕ έργου MODI, το οποίο στοχεύει στην επιτάχυνση της ανάπτυξης αυτόνομων μεταφορών βαρέων οχημάτων σε όλη την Ευρώπη.

Η δοκιμή πραγματοποιήθηκε με συνεργασία Σουηδών και Νορβηγών εταίρων, περιλαμβανομένων των Statens Vegvesen, Sintef, Trafikverket, Østfold kommune και Q-Free, και διεξήχθη για λογαριασμό της PostNord, η οποία παραδίδει σχεδόν 200 εκατομμύρια δέματα ετησίως σε όλες τις σκανδιναβικές χώρες. Η May-Kristin S. Willoch, επικεφαλής του τμήματος Περιβάλλοντος & DPO της PostNord Norway, δήλωσε ότι το ορόσημο αυτό δεν ήταν απλώς η διέλευση ενός συνόρου: «Πρόκειται για την είσοδο σε μια νέα εποχή για τον κλάδο της εφοδιαστικής».

Μόλις την περασμένη εβδομάδα παρουσιάστηκε το πρώτο αυτόνομο φορτηγό επιπέδου 4 του Βελγίου στο λιμάνι της Αμβέρσας, κατά τη διάρκεια της «Συνόδου Κορυφής για το Λιμάνι του Μέλλοντος – Αυτόνομη Συνοχή». Εκεί, ένα όχημα χωρίς καμπίνα κινήθηκε σε δημόσιους δρόμους, σηματοδοτώντας τον τρόπο με τον οποίο τα λιμάνια μπορούν να γίνουν πεδία δοκιμών για λύσεις αυτόνομης κινητικότητας στην ΕΕ (Photo: Einride).