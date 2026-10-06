Αυτόνομο όχημα «εισέβαλε» σε λαϊκή αγορά του Ντένβερ (+video)

Οι άνθρωποι που βρίσκονταν εκεί φαίνεται πως δεν γνώριζαν πώς να κάνουν το αυτοκίνητο να σταματήσει ή να αλλάξει κατεύθυνση.

Τα αυτόνομα αυτοκίνητα υποτίθεται ότι μπορούν να διαχειρίζονται καταστάσεις που ένας άνθρωπος αντιμετωπίζει καθημερινά. Μερικές φορές, όμως, έρχονται αντιμέτωπα με πολύ πιο παράξενες συνθήκες.

Ένα Waymo στο Ντένβερ βρέθηκε αντιμέτωπο με μια απρόσμενη δοκιμασία την Κυριακή το πρωί, όταν κατευθύνθηκε κανονικά μέσα από μια λαϊκή αγορά, την ώρα που οι πωλητές έστηναν τους πάγκους τους.

Κανείς δεν τραυματίστηκε και δεν προκλήθηκαν ζημιές, υπήρχε όμως ένα αρκετά σημαντικό πρόβλημα: οι άνθρωποι που βρίσκονταν εκεί φαίνεται πως δεν γνώριζαν πώς να κάνουν το αυτόνομο αυτοκίνητο να σταματήσει ή να αλλάξει κατεύθυνση.

A Waymo was caught on video driving through the South Pearl Farmers Market during set up on Sunday morning. According to the market organizers, the Waymo entered the market before it was open to the public, and the vehicle drove around the barricades at Washington St. and… pic.twitter.com/QwG7Ay2r1o — Denver7 News (@DenverChannel) September 21, 2026

Βίντεο δείχνει το Waymo να κινείται αργά ανάμεσα στους πάγκους της South Pearl Street Farmers Market.

Το αυτόνομο όχημα φαίνεται να χρησιμοποιεί τα φλας και να κινείται προσεκτικά μέσα στο ολοένα και πιο ασυνήθιστο περιβάλλον.

Κανείς δεν ήξερε πώς να το σταματήσει

Η Marilyn Kahlich, υπεύθυνη για τη λαϊκή αγορά, δήλωσε στο τοπικό μέσο UCook.org ότι το Waymo κινούνταν αργά, ακολουθούσε τη ροή των πωλητών που έστηναν τους πάγκους τους και απέφευγε τα εμπόδια.

Κανείς δεν τραυματίστηκε, τίποτα δεν υπέστη ζημιές και, σύμφωνα με την Kahlich, κανείς από τους παρευρισκόμενους δεν αισθάνθηκε ότι κινδύνευε.

Εκεί, όμως, τα πράγματα γίνονται πιο ενδιαφέροντα.

Η Kahlich δήλωσε ότι οι διοργανωτές δεν γνώριζαν πώς να σταματήσουν ή να αλλάξουν την πορεία του Waymo.

Έτσι, ακολούθησαν το αυτοκίνητο μέσα από την αγορά, προειδοποιώντας στους ανθρώπους που βρίσκονταν μπροστά του.

Πρόκειται για μια παράξενη λεπτομέρεια της εποχής των αυτόνομων οχημάτων. Δεν υπάρχει οδηγός στο τιμόνι, του οποίου μπορείς να χτυπήσεις το παράθυρο και να του εξηγήσεις ευγενικά ότι βρίσκεται σε λάθος σημείο.

Και δεν είναι η πρώτη φορά που άνθρωποι δυσκολεύονται να επικοινωνήσουν με ένα αυτόνομο όχημα σε μια τέτοια κατάσταση.

Η Waymo υποστηρίζει ότι το αυτοκίνητο είχε ήδη ξεκινήσει να κινείται προς τον προορισμό του στη South Pearl Street, όταν γύρω του άρχισε να στήνεται η λαϊκή αγορά.

Σύμφωνα με την εταιρεία, το όχημα αναγνώρισε ότι το περιβάλλον είχε αλλάξει και κατάφερε να προσαρμόσει την πορεία του, βγαίνοντας με ασφάλεια από την περιοχή.

Όντως, το αυτοκίνητο φαίνεται πως κατάφερε να διαχειριστεί μια πραγματικά αλλόκοτη κατάσταση χωρίς να χτυπήσει τίποτα και χωρίς να προκαλέσει τραυματισμούς.

Αυτό που μένει να βρεθεί είναι ένας πιο αξιόπιστος τρόπος επικοινωνίας με τα αυτόνομα οχήματα όταν αυτά βρεθούν σε καταστάσεις σαν κι αυτή.