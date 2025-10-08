Αυτόνομο περιπολικό κάνει περιπολίες στο Μαϊάμι

Η τεχνολογία αυτόνομης οδήγησης δεν θα μπορούσε παρά να βρει εφαρμογή και σε… ειδικούς κλάδους της αυτοκινητικής πραγματικότητας.

Το μέλλον της αστυνόμευσης όπου το έργο των αρχών θα συνεπικουρείται από τις προηγμένες τεχνολογίες αυτόνομης οδήγησης, φαίνεται πως έχει ήδη φτάσει. Όχι στη χώρα μας ή την Ευρώπη, αλλά στο μακρινό Μαϊάμι των ΗΠΑ. Εκεί όπου ένα καινοτόμο περιπολικό όχημα χωρίς οδηγό ξεκίνησε να εργάζεται σε πειραματικό στάδιο.

Ο λόγος για το PUG (Police Unmanned Ground Vehicle), ένα αυτόνομο όχημα, το οποίο ήδη κινείται και… εργάζεται στους δρόμους της αμερικανικής πόλης, χωρίς την παρουσία αστυνομικού στο εσωτερικό του.

Σύμφωνα με τον διεθνή Τύπο, το PUG αποτελεί προϊόν συνεργασίας ανάμεσα στην εταιρεία Perrone Robotics και της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης Policing Lab, ενώ υποστηρίζεται από το γραφείο του σερίφη της κομητείας Miami-Dade. Το όχημα διαθέτει μεταξύ άλλων κάμερες 360°, θερμική απεικόνιση, σύστημα αναγνώρισης πινακίδων, τεχνητή νοημοσύνη, καθώς και τη δυνατότητα να… εκτοξεύει drone. Η τεχνολογίες που διαθέτει του επιτρέπουν την αναγνώριση ύποπτων καταστάσεων και την αποστολή δεδομένων σε πραγματικό χρόνο σε κεντρικά συστήματα.

Κατά την πρώτη φάση του πιλοτικού προγράμματος, διάρκειας ενός έτους, το όχημα δεν θα χρησιμοποιηθεί για καταδιώξεις ή συλλήψεις, καθώς θα παρίσταται μόνο σε εκδηλώσεις, εκπαιδευτικές δράσεις και σημεία ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο της δράσης Community Affairs. Μάλιστα, οι πολίτες θα μπορούν να αλληλεπιδρούν μαζί του μέσω ενός ενσωματωμένου tablet, παρέχοντας σχόλια, ερωτήσεις ή ακόμη και πληροφορίες για συμβάντα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η χρήση του PUG δεν σκοπεύει να αντικαταστήσει τους αστυνομικούς, αλλά να τους υποστηρίξει στα καθήκοντά τους αναλαμβάνοντας επαναλαμβανόμενες ή χρονοβόρες εργασίες.

Όπως και να ‘χει, η εφαρμογή προηγμένων τεχνολογιών, όπως η αυτόνομη οδήγηση, εγείρει σημαντικά ζητήματα, άμεσα συνδεδεμένα, για παράδειγμα, με την προστασία των προσωπικών δεδομένων και τη διαχείριση σε περιπτώσεις δυσλειτουργίας. Παρ’ όλα αυτά, το πιλοτικό πρόγραμμα του αυτόνομου περιπολικού οχήματος στο Μαϊάμι ανοίγει τον δρόμο για μια νέα εποχή στην αυτοκίνηση – και φυσικά στην αστυνόμευση.