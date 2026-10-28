Αυτός είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος για την ασφάλεια των αυτοκινήτων – Τι έδειξε η νέα έρευνα;

Οι ανησυχίες για την ασφάλεια αυξάνονται, καθώς οι αυτοκινητοβιομηχανίες στρέφονται προς αρχιτεκτονικές κεντρικής υπολογιστικής επεξεργασίας (λειτουργία της Κεντρικής Μονάδας Επεξεργασίας (CPU), η οποία αποτελεί τον «εγκέφαλο» κάθε υπολογιστή).

Οι περισσότεροι επαγγελματίες του κλάδου της αυτοκινητοβιομηχανίας εκτιμούν ότι τα οχήματα που βασίζονται σε λογισμικό (Software-Defined Vehicles – SDV) θα αποτελέσουν σημαντικό στόχο κυβερνοεπιθέσεων μέσα στα επόμενα τρία χρόνια, καθώς οι αυτοκινητοβιομηχανίες συγκεντρώνουν περισσότερες λειτουργίες σε κεντρικούς υπολογιστές, σύμφωνα με έρευνα της εταιρείας λογισμικού QNX.

Παράλληλα, το 47% των ερωτηθέντων ανέφερε τις ευπάθειες στην κυβερνοασφάλεια ως μία από τις μεγαλύτερες απειλές για την ανάπτυξη των SDV κατά τα επόμενα πέντε έως δέκα χρόνια, ποσοστό αυξημένο από 44% το 2025, σημειώνει το Automotive News Europe.

Σύμφωνα με την Fortune Business Insights, η παγκόσμια αγορά κυβερνοασφάλειας στον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας προβλέπεται να φτάσει τα 8,8 δισ. δολάρια το 2026 και να κυμανθεί μεταξύ 17 και 24 δισ. δολαρίων στις αρχές έως τα μέσα της δεκαετίας του 2030.

Οι ανησυχίες για την ασφάλεια αυξάνονται, καθώς οι αυτοκινητοβιομηχανίες στρέφονται προς αρχιτεκτονικές κεντρικής υπολογιστικής επεξεργασίας, σύμφωνα με την QNX, θυγατρική της BlackBerry. Η εταιρεία προμηθεύει λογισμικό για ψηφιακά κόκπιτ, προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού και συστήματα ελέγχου αμαξώματος σε κατασκευαστές όπως η Audi, η General Motors και η Mercedes-Benz.

Η συνύπαρξη διαφορετικών τύπων λογισμικού δημιουργεί κινδύνους ασφαλείας

Ο βασικός κίνδυνος για την ασφάλεια προκύπτει από την εκτέλεση διαφορετικών τύπων λογισμικού στον ίδιο κεντρικό υπολογιστή, δήλωσε στο Automotive News Europe, ο Philip Hatcher, διευθυντής μηχανικής για κατασκευαστές πρωτότυπου εξοπλισμού αυτοκινήτων (OEM) στην QNX.

Μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις είναι να διασφαλιστεί ότι το λογισμικό που αφορά την εμπειρία του χρήστη, όπως τα συστήματα ενημέρωσης και ψυχαγωγίας (infotainment), δεν θα θέσει σε κίνδυνο το λογισμικό που είναι κρίσιμο για την ασφάλεια, όπως εκείνο που ελέγχει τα φρένα ή το σύστημα διεύθυνσης, ανέφερε.

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Παραδοσιακά, τα συστήματα infotainment και τα συστήματα που είναι κρίσιμα για την ασφάλεια λειτουργούσαν σε φυσικά διαχωρισμένο υλικό, εξήγησε ο Hatcher.

«Όταν εκτελείς λογισμικό στην ίδια πλατφόρμα, είναι σαν τον υπολογιστή σου. Πού και πού, πρέπει να κλείνεις καρτέλες», δήλωσε ο Hatcher. «Δεν μπορείς να επιτρέψεις σε όσα συμβαίνουν σε ένα μέρος του οχήματος να επηρεάζουν άλλες λειτουργίες του, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για την ασφάλεια».

Σύμφωνα με την QNX, το 75% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι η έλλειψη μιας κοινής, επαναχρησιμοποιήσιμης βάσης λογισμικού επιβραδύνει σημαντικά την ανάπτυξη των SDV.

Για να μειώσουν το κόστος εξέλιξης, οι αυτοκινητοβιομηχανίες επιδιώκουν να συνεργαστούν στην ανάπτυξη λογισμικού που δεν διαφοροποιεί τις μάρκες μεταξύ τους, όπως τα βασικά επίπεδα λειτουργικών συστημάτων, ανέφερε ο Hatcher.

Ορισμένοι καταναλωτές θέλουν απλούστερα αυτοκίνητα

Ο Hatcher δήλωσε ότι διακρίνει την εμφάνιση μιας νέας κατηγορίας καταναλωτών που επιθυμούν απλές και προσιτές μετακινήσεις, χωρίς υπερβολική υπολογιστική ισχύ και περιττά ηλεκτρονικά συστήματα.

«Υπάρχει ένα συγκεκριμένο τμήμα της αγοράς που θα ενδιαφερόταν να αγοράσει ένα αυτοκίνητο το οποίο θα τον μεταφέρει από το σημείο Α στο σημείο Β, χωρίς όλα τα ηλεκτρονικά συστήματα και την υπολογιστική ισχύ που ενσωματώνονται σήμερα στα οχήματα», δήλωσε ο Hatcher.

Παράδειγμα, αποτελεί το πρωτότυπο Citroën 2CV που παρουσιάστηκε πρόσφατα και αναμένεται να κυκλοφορήσει το 2028 ως αμιγώς ηλεκτρικό με τιμή κάτω από 15.000 ευρώ.