Αυτός ο κινητήρας μειώνει την κατανάλωση καυσίμου κατά 50%

Μια ενδιαφέρουσα και πολλά υποσχόμενη νέα τεχνολογία από την Κίνα που βρίσκει εφαρμογή σε συστήματα κίνησης τύπου range extender.

Τα τελευταία χρόνια η αυτοκινητοβιομηχανία βρίσκεται σε φάση ριζικών αλλαγών και μετασχηματισμών, με τις παραδοσιακές δομές προμηθευτών να αντιμετωπίζουν προβλήματα επιβίωσης και τις νέες τεχνολογίες να αμφισβητούν το μέχρι τώρα status quo.

Σε αυτό το δύσκολο περιβάλλον, μια σχετικά άγνωστη μέχρι και σήμερα εταιρεία από την Κίνα, η Yuchai, παρουσιάζει ένα πρωτοποριακό σύστημα κίνησης EREV που υπόσχεται να μειώσει δραστικά την κατανάλωση καυσίμου όταν υιοθετηθεί σε επαγγελματικά οχήματα — ακόμη και έως και 50 % σε σχέση με τα συμβατικά πετρελαιοκίνητα συστήματα κίνησης τύπου range-extender.

Ποια είναι η Yuchai και τι νέο φέρνει

Η Yuchai είναι ένας από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές κινητήρων και συστημάτων κίνησης στην Κίνα, η οποία έχει αναπτύξει μεγάλες συνεργασίες με μεγάλες εγχώριες μάρκες όπως η Dongfeng και η BAIC. Ταυτόχρονα, αποτελεί συνεργάτη της Rolls-Royce Power Systems μέσω της κοινής εταιρείας MTU Yuchai Power.

Το νέο σύστημα EREV της Yuchai ξεχωρίζει για την απευθείας ενσωμάτωση του σφονδύλου ομοαξονικά με τον στροφαλοφόρο άξονα του κινητήρα δημιουργώντας μιας ενιαία δομή. Αντί λοιπόν για τον συνηθισμένο συνδυασμό κινητήρα εσωτερικής καύσης και ξεχωριστού ηλεκτρικού κινητήρα που επιτελεί χρέη γεννήτριας, η λύση της Yuchai προσφέρει σημαντικά μικρότερο αριθμό των συνδεδεμένων τμημάτων και, σύμφωνα με την ίδια, υψηλότερη αξιοπιστία και λειτουργία χωρίς τακτική προγραμματισμένη συντήρηση καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του συστήματος.

Η Yuchai αναφέρει ότι το νέο αυτό σύστημα μπορεί να φθάσει απόδοση παραγωγής ενέργειας άνω των 4,8 kWh ανά λίτρο καυσίμου, συνδυάζοντας εξαιρετική οικονομία με σημαντική αύξηση συνδυασμένης απόδοσης σε σχέση με τις παραδοσιακές range-extender λύσεις. Η εταιρεία ισχυρίζεται επίσης ότι αυτή η διάταξη επιφέρει μείωση της κατανάλωσης καυσίμου έως και 50%.

Σύμφωνα με τους δημιουργούς της, η τεχνολογία Flywheel Range Extender System έχει σχεδιαστεί για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών, με μονάδες κίνησης που μπορούν να αποδίδουν μέγιστη ισχύ από 20 έως και 600 kW, γεγονός που την καθιστά κατάλληλη όχι μόνο για μικρά επαγγελματικά οχήματα αλλά και για βαρέα φορτηγά, λεωφορεία, μηχανήματα έργου και άλλες βιομηχανικές εφαρμογές.