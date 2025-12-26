Αυξημένες οι πωλήσεις καινούργιων αυτοκινήτων το 11μηνο του 2025 στην Ευρώπη

Οι πωλήσεις ηλεκτρικών αυτοκινήτων ευθυγραμμίζονται με τις προβλέψεις του ACEA, ενώ η βενζίνη και το ντίζελ συνεχίζουν να χάνουν έδαφος.

Αύξηση της τάξης του 1,4% σημείωσαν οι ταξινομήσεις καινούργιων αυτοκινήτων στις χώρες της ΕΕ το 11μηνο του 2025, με 9.860.092 μονάδες, έναντι 9.721.194 το διάστημα Ιανουάριος-Νοέμβριος 2024.

Όσον αφορά μόνο τον Νοέμβριο, οι ταξινομήσεις καινούργιων ΙΧ τον προηγούμενο μήνα έφτασαν τις 887.491 μονάδες, από 868.910 τον Νοέβριο του 2024, καταγράφοντας άνοδο 2,1%, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ένωσης Ευρωπαίων Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (ACEA).

Το 11μηνο στις χώρες της ΕΕ έχουν ταξινομηθεί συνολικά 1.662.399 αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα, από 1.303.305 το αντίστοιχο διάστημα του 2024, καταγράφοντας αύξηση 27,6%. Πλέον το μερίδιό τους ανέρχεται 16,9%, το οποίο ευθυγραμμίζεται με τις προβλέψεις του ACEA, αλλά παραμένει χαμηλό σε σχέση με τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για απανθρακοποίηση των μεταφορών.

Οι καταναλωτές δείχνουν να στρέφονται -μεταξύ άλλων- στα plug-in υβριδικά μοντέλα, καθώς η πρόοδος στις τεχνολογίες τους επιτρέπει τη διάνυση ακόμα περισσότερων χιλιομέτρων με ηλεκτρική ενέργεια, την ίδια ώρα που προσφέρουν την ασφάλεια που απορρέει από την ενσωμάτωση κινητήρα εσωτερικής καύσης.

Φέτος έχουν ταξινομηθεί 912.723 επαναφορτιζόμενα υβριδικά αυτοκίνητα, 33,1% περισσότερα από το 11μηνο του 2024 (685.958). Στον αντίποδα, οι ταξινομήσεις των αυτοκινήτων βενζίνης και ντίζελ έχουν μειωθεί κατά 18,6% και 24,4% αντίστοιχα.