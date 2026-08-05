Αύξηση κερδών για τη Honda

Tα λειτουργικά κέρδη υπερδιπλασιάστηκαν, φθάνοντας τα 530,8 δισεκατομμύρια γεν.

Η Honda αναθεώρησε προς τα πάνω τις προβλέψεις της για το σύνολο του έτους και ανακοίνωσε την πρώτη αύξηση τριμηνιαίων κερδών μετά από έξι τρίμηνα, ενισχυμένη από το ασθενέστερο γεν και την απουσία του κόστους που σχετιζόταν με τους αμερικανικούς δασμούς και είχε επιβαρύνει τα κέρδη ένα χρόνο νωρίτερα.

Η δεύτερη μεγαλύτερη αυτοκινητοβιομηχανία της Ιαπωνίας αύξησε την πρόβλεψή της για τα ετήσια λειτουργικά κέρδη κατά 30%, στα 650 δισεκατομμύρια γεν, από προηγούμενη εκτίμηση 500 δισεκατομμυρίων γεν, επικαλούμενη την αναθεωρημένη υπόθεση για τις συναλλαγματικές ισοτιμίες.

Παράλληλα, αύξησε και τις προβλέψεις της για τα καθαρά κέρδη και τα έσοδα.

Τα λειτουργικά κέρδη υπερδιπλασιάστηκαν, φθάνοντας τα 530,8 δισεκατομμύρια γεν στο τρίμηνο Απριλίου-Ιουνίου, από 244,2 δισεκατομμύρια γεν ένα χρόνο νωρίτερα, ξεπερνώντας σημαντικά τη μέση εκτίμηση των 302,1 δισεκατομμυρίων γεν σε δημοσκόπηση της LSEG μεταξύ εννέα αναλυτών, σημειώνει το Reuters.