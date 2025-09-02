Αύξηση των παγκόσμιων πωλήσεων για την Kia τον Αύγουστο του 2025

Τα SUV ηγήθηκαν των πωλήσεων της εταιρείας, έχοντας ως πρωταγωνιστή το Kia Sportage.

Αύξηση 0,8% σημείωσαν οι παγκόσμιες πωλήσεις της Kia τον Αύγουστο του 2025, φτάνοντας τις 253.950 μονάδες, όπως ανακοίνωσε η νοτιοκορεατική μάρκα.

Πρόκειται για μικρή άνοδο που υποστηρίχθηκε από τη συνεχή ανάπτυξη των ηλεκτρικών και υβριδικών μοντέλων του νοτιοκορεάτικου brand. Τον περασμένο μήνα τα SUV ηγήθηκαν των πωλήσεων της εταιρείας, με το Sportage να αριθμεί 44.969 μονάδες σε παγκόσμιο επίπεδο, το Seltos 26.805 και το Sorento 18.466.

Οι πωλήσεις εκτός Κορέας, εξαιρουμένων των οχημάτων ειδικού σκοπού, σημείωσαν μείωση 0,4% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο το 2024, φτάνοντας τις 209.887 μονάδες. Σε αγορές εκτός Κορέας, το Sportage ηγήθηκε της κούρσας με 39.214 πωλήσεις, ακολουθούμενο από το Seltos SUV με 23.567 μονάδες.

Εντός Κορεάς, η μάρκα διέθεσε 43.501 αυτοκίνητα, καταγράφοντας αύξηση 7,4% συγκριτικά με την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Στην εγχώρια αγορά πρωταγωνίστησε στο Sorento με 6.531 μονάδες, ακολουθούμενο από το Carnival MPV με 6.031 πωλήσεις, ενώ το Sportage SUV κατέγραψε 5.755 μονάδες.