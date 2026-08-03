Αύξηση των πωλήσεων για την BYD

Οι αποστολές επιβατικών οχημάτων και pick-up της BYD στο εξωτερικό αυξήθηκαν κατά 124,3% σε ετήσια βάση, στις 179.841 μονάδες τον Ιούλιο.

Οι παγκόσμιες πωλήσεις της κινεζικής αυτοκινητοβιομηχανίας BYD αυξήθηκαν για τρίτο συνεχόμενο μήνα τον Ιούλιο, με την ισχυρή ζήτηση στο εξωτερικό να συνεχίζει να βοηθά στην αντιστάθμιση των πιο ήπιων συνθηκών στην εγχώρια αγορά.

Οι συνολικές πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 21,8% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, φτάνοντας τα 419.211 οχήματα τον περασμένο μήνα, σύμφωνα με υπολογισμούς του Reuters που βασίζονται σε επίσημες δηλώσεις της BYD το Σάββατο.

Οι αποστολές επιβατικών οχημάτων και pick-up της BYD στο εξωτερικό αυξήθηκαν κατά 124,3% σε ετήσια βάση, στις 179.841 μονάδες τον Ιούλιο.