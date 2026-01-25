Bentley Batur Convertible #4: Η μοναδικότητα σε άλλη διάσταση

Η Batur Convertible #4 πήρε το όνομά της από ένα βουνό στο νησί της Μπαλί και δημιουργήθηκε για μια εκατομμυριούχο από την Αμερική.

Ένας εκτενώς εξατομικευμένο μοντέλο από το ειδικό τμήμα Mulliner της Bentley για χάρη ενός ξεχωριστού πελάτη αποτελεί η Batur Convertible #4. Πρόκειται για ένα αυτοκίνητο κατά παραγγελία, με τις συνήθεις υψηλές απαιτήσεις των κατόχων Bentley και την τελειότητα στην εκτέλεση από την εταιρεία.

Έρχεται να προστεθεί στη μεγάλη συλλογή που έχει αυτή η συγκεκριμένη ιδιοκτήτρια, η οποία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων μια Blower Continuation Series, μια Speed Six Continuation Series και το πρώτο από τα σύγχρονα Bentley με αμαξώματα κατασκευασμένα κατά παραγγελία, ένα Bacalar.

Η κάτοχος με τις ιδιαίτερες απαιτήσεις, Sonia Breslow, φροντίζει κάθε αυτοκίνητο στη λεπτομέρεια, εστιάζοντας στη συνοχή των χρωμάτων και υλικών. Το δύσκολο έργο της εκτέλεσης αναλαμβάνει το τμήμα Mulliner, έχοντας ως βασικό πυλώνα τον άψογο συνδυασμό όλων αυτών των απαιτήσεων με τα βασικά στοιχεία του αυτοκινήτου.

Η Sonia Breslow σχολιάζει: «Από όσο θυμάμαι, είμαι παθιασμένη με τα αυτοκίνητα. Όταν έχω ένα αυτοκίνητο όπως αυτό η Batur, δεν σκοπεύω να την πουλήσω όσο ζω – είναι το αυτοκίνητο της ζωής μου. Μου αρέσουν οι λεπτομέρειες και μου αρέσει να τις σχεδιάζω – να επιλέγω τα χρώματα, να επεξεργάζομαι κάθε απόχρωση, κάθε χαρακτηριστικό, να τα κάνω διαφορετικά από όλα τα άλλα».

Όσον αφορά τις προδιαγραφές της Batur Convertible #4, ξεχωρίζει για τα χρώματα που έχει επιλέξει ο πελάτης, που είναι ένα σχέδιο τριών χρωμάτων, συμπεριλαμβανομένης μια λεπτής γραμμής 6 χιλιοστών σε γυαλιστερό ασημί χρώμα που τονίζει περαιτέρω το καπό της Batur.

Το χρώμα «Breslow Blue» στο άνω μέρος έχει συνδυαστεί χρωματικά με το καπό, δημιουργώντας την πρώτη εξατομικευμένη χρωματιστή οροφή. Οι λεπτομέρειες στο εξωτερικό συνεχίζονται με μια λεπτή γραμμή «Midnight Breslow Blue» στο καπό, που έρχεται να ταιριάξει με το κάτω μέρος του αμαξώματος, τονίζοντας τους τροχούς και τους καθρέφτες. Την εικόνα ολοκληρώνουν οι εξατμίσεις σε γυαλιστερό χρώμα.

Στο εσωτερικό ξεχωρίζει το φωτεινό καλωσόρισμα, ενώ προβάλλεται και το όνομα της κατόχου, αποτελώντας ένα από τα πλέον εξατομικευμένα χαρακτηριστικά σε αυτοκίνητο. Τα χρώματα αντλούν έμπνευση από το φθινόπωρο, με καφέ αποχρώσεις της καραμέλας και ανοιχτό μπλε, όπως τονίζει η ίδια η Bentley, με την εικόνα να συμπληρώνουν οι ραφές αντίθεσης και λεπτομέρειες αλουμινίου.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του μοντέλου δεν έχουν αλλάξει, με την Bentley Batur Convertible να εφοδιάζεται με τον W12 των 6,0 λίτρων με διπλό υπερσυμπιεστή και ισχύ 740 ίππων.