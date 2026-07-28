Bentley Torcal: Όταν το κρύσταλλο συναντά την ψηφιακή εποχή (+video)

Η Bentley αποκαλύπτει σταδιακά τη νέα ηλεκτρική Torcal, με το εσωτερικό της να συνδυάζει χειροποίητα υλικά και ψηφιακή τεχνολογία εμπνευσμένη από πραγματικά κρυστάλλινα στοιχεία.

Αντίστροφα μετράει πλέον ο χρόνος για την αποκάλυψη του αμιγώς ηλεκτρικού crossover της Bentley. Αυτό φέρει την ονομασία Torcal και θα κάνει ντεμπούτο στις 23 Σεπτεμβρίου.

Μέχρι τότε η πολυτελής βρετανική μάρκα δίνει στο φως ορισμένες λεπτομέρειες για το μοντέλο, με τις πιο πρόσφατες να αφορούν το εσωτερικό μέρος.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, στο εσωτερικό θα κυριαρχούν τα χειροποίητα υλικά, ενώ έχει δοθεί έμφαση στις ψηφιακές οθόνες.

Αντί να δημιουργήσει τις ψηφιακές οθόνες της Torcal με απλά γραφικά σχεδιασμένα στον υπολογιστή, θέλησε οι εικόνες και τα εφέ που βλέπει ο οδηγός στην οθόνη να έχουν την αίσθηση ενός πραγματικού, χειροποίητου υλικού.

Γι’ αυτό συνεργάστηκε με την Cumbria Crystal, μια εταιρεία που κατασκευάζει χειροποίητα κρύσταλλα. Της ανέθεσε να δημιουργήσει ειδικά κομμένα κρυστάλλινα κομμάτια, σχεδιασμένα μόνο για αυτό το αυτοκίνητο. Στη συνέχεια οι σχεδιαστές της Bentley μελέτησαν και κατέγραψαν πώς περνά και πώς αντανακλάται το φως μέσα από αυτά τα κρύσταλλα. Αυτό το οπτικό αποτέλεσμα (οι αντανακλάσεις, οι μικρές ατέλειες, η αίσθηση βάθους και κίνησης) μεταφέρθηκε στις ψηφιακές οθόνες του αυτοκινήτου.

Επιπλέον, σύμφωνα με την Bentley, έντονη παρουσία στο αμάξωμα έχει το μοτίβο του διαμαντιού που αποτελεί σήμα κατατεθέν του σχεδιασμού της Bentley από τη δεκαετία του 1920, όταν χρησιμοποιούνταν μεταλλικό πλέγμα για την προστασία των ψηλών ψυγείων από πέτρες και θραύσματα του δρόμου.

Εικόνες από το εσωτερικό της Torcal παρουσιάζονται στο παρακάτω βίντεο.