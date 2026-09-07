Bενζίνη, diesel ή ηλεκτρικό: Τι αυτοκίνητο προτιμούν οι νέοι οδηγοί;

Έρευνα δείχνει ότι τα αυτοκίνητα με κινητήρα εσωτερικής καύσης θεωρούνται ολοένα και περισσότερο ξεπερασμένα.

Νέα έρευνα δείχνει ότι οι σημερινοί νέοι οδηγοί αποτελούν την πρώτη γενιά που είναι έτοιμη να στραφεί στην ηλεκτροκίνηση από την πρώτη κιόλας μέρα, καθώς η βενζίνη θεωρείται πλέον τόσο ξεπερασμένη όσο η χρήση σταθερού τηλεφώνου.

Η έρευνα της E.ON Next αποκαλύπτει ότι το 55% των νέων οδηγών ηλικίας 17 έως 20 ετών που μαθαίνουν να οδηγούν θέλει το πρώτο του αυτοκίνητο να είναι ηλεκτρικό (EV), ενώ σχεδόν το ένα τέταρτο (23%) θεωρεί ότι η κατοχή ενός αυτοκινήτου με κινητήρα βενζίνης είναι τόσο ξεπερασμένη όσο η χρήση σταθερού τηλεφώνου.

Σύμφωνα με τη μελέτη, το χαμηλό καθημερινό κόστος χρήσης (20%) αποτελεί έναν από τους βασικούς λόγους για τους οποίους οι νέοι θεωρούν ότι η ηλεκτροκίνηση είναι η καλύτερη επιλογή, ενώ πάνω από τους μισούς (56%) συμφωνούν ότι η κατοχή ενός EV εξοικονομεί χρήματα.

Παράλληλα, η δυνατότητα φόρτισης στο σπίτι (19%), αλλά και το γεγονός ότι δεν χρειάζεται να επισκέπτονται τακτικά ένα πρατήριο καυσίμων (18%), είναι μεταξύ των άλλων λόγων που κάνουν τα ηλεκτρικά τόσο ελκυστικά στη νεότερη γενιά.

Πιστεύουν ότι τα αυτοκίνητα βενζίνης και diesel θα εξαφανιστούν

Ένας στους πέντε (21%) δηλώνει ότι δεν μπορεί να φανταστεί τον εαυτό του να οδηγεί ποτέ αυτοκίνητο με κινητήρα εσωτερικής καύσης, ενώ σχεδόν τα δύο τρίτα (63%) πιστεύουν ότι τα αυτοκίνητα βενζίνης και diesel θα εξαφανιστούν κατά τη διάρκεια της ζωής τους.

Η έρευνα δείχνει ότι τα αυτοκίνητα με κινητήρα εσωτερικής καύσης θεωρούνται ολοένα και περισσότερο ξεπερασμένα, καθώς πάνω από το ένα τρίτο των νέων οδηγών (36%) τα χαρακτηρίζει παλιομοδίτικα. Σχεδόν το ένα τέταρτο (24%) δηλώνει ότι δεν θα αγόραζε καινούργιο αυτοκίνητο βενζίνης ή diesel, ενώ πάνω από τους μισούς (53%) συμφωνούν ότι η δική τους θα είναι η τελευταία γενιά που θα τα οδηγεί συστηματικά.

Τα στοιχεία δείχνουν επίσης ότι οι γονείς βοηθούν τους νέους οδηγούς να κάνουν πραγματικότητα τη στροφή τους προς την ηλεκτροκίνηση. Το 41% δηλώνει ότι έχει λάβει υποστήριξη από γονέα ή κηδεμόνα προκειμένου να αποκτήσει ένα EV.

Την ίδια στιγμή, πάνω από το ένα τρίτο (36%) των νέων ενθαρρύνει ενεργά τους γονείς του να στραφούν και εκείνοι στην ηλεκτροκίνηση, ενώ σχεδόν ένας στους τρεις (29%) δηλώνει ότι έχει ήδη επηρεάσει τους γονείς του ώστε να κάνουν τη συγκεκριμένη αλλαγή.