Black Mambas: Οι άγνωστες ηρωίδες που κέρδισαν τον σεβασμό της Porsche (+video)

Μια ομάδα γυναικών δίνει μάχη για την πάταξη της λαθροθηρίας, διατηρώντας ορατή παρουσία 24 ώρες το εικοσιτετράωρο σε ένα από τα μεγαλύτερα καταφύγια άγριας πανίδας στην Αφρική.

Η λαθροθηρία ρινόκερων στη Νότια Αφρική αποτελεί εδώ και χρόνια μία από τις πιο επείγουσες και σύνθετες προκλήσεις στον τομέα της προστασίας της φύσης.

Το εθνικό πάρκο Κρούγκερ αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα καταφύγια άγριας πανίδας στην Αφρική, ενώ φιλοξενεί και τον μεγαλύτερο πληθυσμό ρινόκερων στον κόσμο.

Από το 2013, ωστόσο, ο πληθυσμός των συγκεκριμένων θηλαστικών έχει μειωθεί κατά περίπου 60%, γεγονός που αποτυπώνει τις καταστροφικές επιπτώσεις των οργανωμένων δικτύων λαθροθηρίας.

Στη μάχη για την προστασία της άγριας ζωής συμμετέχουν οι Black Mambas, η πρώτη στον κόσμο αποκλειστικά γυναικεία, άοπλη μονάδα κατά της λαθροθηρίας η οποία συμβάλλει στην προστασία των ρινόκερων του εθνικού πάρκου Κρούγκερ.

Οι άγνωστες ηρωίδες περιπολούν σε μια έκταση περίπου 200.000 στρεμμάτων στο βορειοανατολικό τμήμα της Νότιας Αφρικής. Μολονότι η συντριπτική πλειονότητα των περιπολιών πραγματοποιείται πεζή, τα οχήματα είναι ζωτικής σημασίας για την υποστήριξη του έργου τους.

Στο πλαίσιο αυτό, η Porsche Νότιας Αφρικής και το περιφερειακό γραφείο της μάρκας για τη Μέση Ανατολή και την Αφρική συνεργάστηκαν ώστε να εξασφαλίσουν στις Black Mambas ένα μόνιμο και κατάλληλα διαμορφωμένο όχημα που θα ενισχύσει τις προσπάθειες διατήρησης της άγριας ζωής.

Πρόκειται για μια Porsche Cayenne δεύτερης γενιάς, η οποία με τη συμβολή της Porsche Γιοχάνεσμπουργκ μετατράπηκε σε ειδική μονάδα ταχείας επέμβασης.

«Στο παρελθόν, οι βλάβες των οχημάτων αποτελούσαν συχνό εμπόδιο, περιορίζοντας την κινητικότητα και επιβραδύνοντας τους χρόνους ανταπόκρισης. Ενισχύοντας την ικανότητα της ομάδας να περιπολεί στο καταφύγιο, να διατηρεί ορατή παρουσία και να παρεμβαίνει όταν χρειάζεται, το όχημα υποστηρίζει άμεσα τις συνεχιζόμενες προσπάθειες προστασίας των απειλούμενων ρινόκερων και άλλων ειδών άγριας ζωής σε μία από τις σημαντικότερες περιοχές διατήρησης της φύσης στον κόσμο», αναφέρει σε ανακοίνωσή της Porsche.

Η Cayenne δέχθηκε μια σειρά από πρακτικές μετατροπές ώστε να λειτουργεία απρόσκοπτα κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες. Οι αναβαθμίσεις της ανάρτησης βελτιώνουν τις εκτός δρόμου δυνατότητες, ενώ η προστασία του κάτω μέρους του αμαξώματος προστατεύει κρίσιμα μηχανικά μέρη από ζημιές.

Προστέθηκαν μια προστατευτική μπάρα εμπρός (bull bar) και προβολείς στο μπροστινό μέρος για ασφαλέστερη λειτουργία κατά τις νυχτερινές περιπολίες, τα εκτός δρόμου ελαστικά Yokohama προσφέρουν την απαραίτητη πρόσφυση σε ανώμαλο έδαφος, ενώ η σχάρα οροφής μεταφέρει έναν πλήρους μεγέθους εφεδρικό τροχό και επιπλέον εξοπλισμό.

Εγκαταστάθηκαν επίσης δεξαμενές νερού για την υποστήριξη των σκύλων περιπολίας που συχνά συνοδεύουν τις ομάδες, την ίδια ώρα που το αμάξωμα «ντύθηκε» με στολή… παραλλαγής.

Οι Black Mambas ιδρύθηκαν το 2013 και το έργο τους επικεντρώνεται στην πρόληψη, την παρακολούθηση ενδείξεων παράνομης δραστηριότητας και την απομάκρυνση παγίδων από συρμάτινους βρόχους.

Η προσέγγισή τους στη διατήρηση της φύσης βασίζεται στην πρόληψη, την εκπαίδευση των τοπικών κοινοτήτων και τη συνεχή ορατή παρουσία. Δρουν άοπλες και ζητούν υποστήριξη από ομάδες επέμβασης όταν αυτό απαιτείται.

Διατηρούν ορατή παρουσία 24 ώρες το εικοσιτετράωρο, κάθε ημέρα του χρόνου, αποτρέποντας τους λαθροθήρες, προτού αυτοί προλάβουν να βλάψουν τα ζώα.