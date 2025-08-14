BMW: Ετοιμάζει τη δική της G-Class;

Αποφασισμένη να ριχθεί στην αρένα των σκληροτράχηλων SUV φαίνεται ότι είναι η βαυαρική αυτοκινητοβιομηχανία.

Η BMW διατηρεί μια πλήρη γκάμα SUV, καλύπτοντας ένα μεγάλο φάσμα αναγκών. Αν υπάρχει ένα «κενό» στους προϊοντικούς καταλόγους της, αυτό αφορά σε ένα σκληροτράχηλο όχημα, το οποίο θα αποτελούσε το αντίπαλο δέος της Mercedes G-Class.

Αυτό το κενό ίσως να μην διαρκέσει πολύ ακόμα, μιας και δημοσιεύματα αναφέρουν ότι η BMW θα δημιουργήσει ένα τεχνολογικά προηγμένο και premium off-road όχημα που θα διατεθεί στις αγορές το 2029.

Την είδηση φαίνεται ότι ανέδειξε το Autonews, το οποίο επικοινώνησε με εκπρόσωπο της εταιρείας, χωρίς να καταφέρνει να αποσπάσει κάποιο σχόλιο. Σύμφωνα, ωστόσο, με πληροφορίες του ειδησεογραφικού μέσου, το μοντέλο προορίζεται για συναρμολόγηση στο εργοστάσιο της BMW στο Spartanburg στη Νότια Καρολίνα όπου παράγονται οι X3, X4, X5, X6, X7 και XM.

Με κωδική ονομασία “G74’, το SUV αναμένεται να βασίζεται στην πλατφόρμα της νέας γενιάς X5, ενώ όλα δείχνουν ότι θα κινείται αποκλειστικά από κινητήρες εσωτερικής καύσης.

Δημοσιεύματα προσθέτουν ότι το νέο σκληροτράχηλο SUV θα μπορούσε να αποτελέσει τον αντικαταστάτη της XM, η οποία ενδέχεται να τερματίσει το εμπορικό της ταξίδι πριν το τέλος της τρέχουσας δεκαετίας.

Η BMW φαίνεται να έχει πιστεί ότι ένα off-road SUV θα έχει μεγαλύτερη απήχηση στους εύπορους πελάτες της από ό,τι η XM η οποία εστιάζει στην οδήγηση σε άσφαλτο. Επιπλέον, δεν αποκλείεται να υπάρξει μια έκδοση με σήμα “M” που θα διασταυρώνει τα ξίφη της με Mercedes-AMG G63.