BMW Group: Εξαγωγές άνω των 200.000 “Made in USA” BMW X σε όλο τον κόσμο

Τα μοντέλα BMW που συναρμολογούνται στο εργοστάσιο του Spartanburg προωθούνται στις αγορές του εξωτερικού κυρίως μέσω του λιμανιού του Τσάρλεστον και άλλων λιμανιών της ανατολικής ακτής.

Μεγαλύτερος εξαγωγέας αυτοκινήτων σε αξία στις ΗΠΑ παρέμεινε το περασμένο έτος ο όμιλος BMW, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε το Υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ.

Πέρυσι, το εργοστάσιο της εταιρείας στην πόλη Σπάρτανμπουργκ στη Νότια Καρολίνα εξήγαγε σχεδόν 200.000 οχήματα BMW X, με συνολική αξία εξαγωγών 9 δισ. δολαρίων.

Σημειώνεται ότι από το 2014, το BMW Group έχει εξαγάγει σχεδόν 3 εκατομμύρια οχήματα συνολικής αξίας 113 δισ. δολαρίων.

«Το ελεύθερο εμπόριο και οι ανοιχτές αγορές ευνοούν την ανάπτυξη και την ευημερία. Τα εργοστάσιά μας – και, πάνω απ’ όλα, τα ισχυρά δίκτυα προμηθευτών σε κάθε περιοχή – επωφελούνται από αυτό», δήλωσε ο Milan Nedeljković, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της BMW AG και Υπεύθυνος για την Παραγωγή.

Τα μοντέλα BMW που συναρμολογούνται στο εργοστάσιο του Spartanburg προωθούνται στις αγορές του εξωτερικού κυρίως μέσω του λιμανιού του Τσάρλεστον και άλλων λιμανιών της ανατολικής ακτής. Επιπλέον, περισσότερα από 14.000 οχήματα BMW διακινήθηκαν με τρένο.

Το 2025, οι εργαζόμενοι συναρμολόγησαν 412.799 οχήματα BMW X στο εργοστάσιο των ΗΠΑ – τον τρίτο υψηλότερο όγκο παραγωγής στην 32χρονη ιστορία του εργοστασίου.

Από το 1992, το BMW Group έχει επενδύσει σχεδόν 16 δισ. δολάρια στις δραστηριότητές του στη Νότια Καρολίνα και το εργοστάσιο αποτελεί τη μεγαλύτερη μονάδα παραγωγής του Ομίλου στον κόσμο, συναρμολογώντας καθημερινά πάνω από 1.500 οχήματα.

Αποτελεί επίσης σημαντικό μέρος του παγκόσμιου δικτύου παραγωγής της εταιρείας και διαδραματίζει σημαίνοντα ρόλο στην κάλυψη της ζήτησης για οχήματα BMW στις ΗΠΑ και διεθνώς.

Περίπου το 50% των οχημάτων αποστέλλεται σε σχεδόν 120 αγορές παγκοσμίως, καθιστώντας τον Όμιλο BMW τον μεγαλύτερο εξαγωγέα αυτοκινήτων σε αξία στις Ηνωμένες Πολιτείες για περισσότερα από δέκα χρόνια. Το εργοστάσιο δημιουργεί περισσότερες από 11.000 θέσεις εργασίας στην περιοχή, όπως ανακοινώνει ο όμιλος BMW.