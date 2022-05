Ανακύκλωση κλειστού βρόχου για μπαταρίες υψηλής τάσης στην Κίνα δημιουργεί ο όμιλος BMW

Ο Jochen Goller, επικεφαλής του ομίλου BMW στην περιοχή της Κίνας, δήλωσε: “Δεδομένης της αυξανόμενης σπανιότητας πεπερασμένων πόρων και των αυξημένων τιμών βασικών προϊόντων, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να προωθήσουμε την κυκλική οικονομία, να αυξήσουμε το ποσοστό των επαναχρησιμοποιήσιμων υλικών και να μειώσουμε την εξάρτησή μας από τις πρώτες ύλες. Ο όμιλος μας, θα επεκτείνει τη φιλοσοφία του για την ανακύκλωση στην Κίνα μελλοντικά – συμβάλλοντας όχι μόνο στην προστασία του περιβάλλοντος, αλλά επίσης θα υποστηρίξει αποτελεσματικά και τη μετάβαση της Κίνας σε μία οικονομία χαμηλών εκπομπών CO 2″.

Να τονίσουμε πως η Κίνα είναι η μεγαλύτερη αγορά για ηλεκτρικά οχήματα σε ολόκληρο τον κόσμο. Με τη ραγδαία ανάπτυξη αυτής της αγοράς από το 2015, η βιομηχανία ανακύκλωσης μπαταριών αυτοκινήτων γνώρισε επίσης ταχεία άνοδο. Το Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογίας Αυτοκινήτων της Κίνας, αναμένει ότι η συνολική ποσότητα των μπαταριών που αποσύρονται στην Κίνα, θα φτάσει περίπου τους 780.000 τόνους μέχρι το 2025. Την ίδια στιγμή, οι τιμές των εγχώριων πρώτων υλών για μπαταρίες υψηλής τάσης έχουν αυξηθεί σημαντικά από πέρσι.

Παρά το δύσκολο περιβάλλον, ο όμιλος BMW κατάφερε να τριπλασιάσει τις πωλήσεις των αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων του στην Κίνα, μόνο στο πρώτο τρίμηνο της τρέχουσας χρονιάς. Μαζί με τα μοντέλα BMW iX και BMW i4, η BMW iX3 συνέβαλε επίσης σε αυτή την αύξηση. Από τον Απρίλιο, μία αμιγώς ηλεκτρική έκδοση της BMW Σειράς 3 που προσφέρεται αποκλειστικά στην Κίνα ενίσχυσε το χαρτοφυλάκιο, με την BMW i7 να ακολουθεί το δεύτερο μισό της τρέχουσας χρονιάς.

Η ιχνηλασιμότητα των μπαταριών

Οι τρέχουσες πολιτικές της Κίνας απαιτούν τη δημιουργία ενός συστήματος ιχνηλασιμότητας μπαταριών υψηλής τάσης, που θα διασφαλίζει τον εντοπισμό και την ανακύκλωση των μπαταριών όταν αυτές αποσύρονται. Ο όμιλος BMW έχει αναπτύξει ένα σύστημα γι’ αυτό, με κωδικοποίηση που επιτρέπει την απρόσκοπτη ιχνηλασιμότητα των μπαταριών σε όλο τον κύκλο ζωής τους. Η κωδικοποίηση εξασφαλίζει ότι οι μπαταρίες από ολόκληρη την αλυσίδα αξίας, από τα αρχικά οχήματα δοκιμών, μέχρι αυτά που ήδη κυκλοφορούν στην αγορά, θα μπορούν να ανακυκλώνονται με επαγγελματικό τρόπο.

Όταν επιστρέφονται, οι μπαταρίες αξιολογούνται για πιθανή συνεχή χρήση. Ο όμιλος, ξεκίνησε από το 2020 να χρησιμοποιεί μπαταρίες που βρίσκονται στο τέλος του κύκλου ζωής τους με υψηλή υπολειπόμενη χωρητικότητα, σε περονοφόρα ανυψωτικά μηχανήματα στα εργοστάσια της κοινοπραξίας στην Κίνα. Το σχέδιο γι’ αυτές τις “εφαρμογές δεύτερης ζωής” για μπαταρίες πρόκειται να επεκταθεί στο μέλλον, για να συμπεριλάβει παλετοφόρα ανυψωτικά και σταθερές μονάδες αποθήκευσης ενέργειας με δυνατότητα φόρτισης.

Εάν οι μπαταρίες που βρίσκονται το τέλος του κύκλου ζωής τους δεν πληρούν τα κριτήρια για δεύτερη χρήση, ανακυκλώνονται. Οι πρώτες ύλες νικελίου, λιθίου και κοβαλτίου που αποκτώνται με αυτό τον τρόπο διοχετεύονται στην παραγωγή νέων κυψελών μπαταριών για τον Γερμανικό όμιλο. Μία μπαταρία με χωρητικότητα 100 kWh περιέχει, κατά μέσο όρο, σχεδόν 90 kg νικελίου, λιθίου και κοβαλτίου, με το νικέλιο να αποτελεί το μεγαλύτερο μέρος αυτής της ποσότητας.

Η πρωτοβουλία “ Race to Zero ”

Ο όμιλος BMW έγινε ο πρώτος Γερμανός κατασκευαστής αυτοκινήτων που προσχώρησε στην καμπάνια Business Ambition for 1.5° C, η οποία λανσαρίστηκε από την SBTi (Science-Based Targets Initiative) και δεσμεύεται για το στόχο της πλήρους κλιματικής ουδετερότητας σε ολόκληρη την αξιακή αλυσίδα, το αργότερο έως το 2050. Η εταιρεία συμμετέχει επίσης στη διεθνή πρωτοβουλία “Race to Zero”.

Ωστόσο, η αύξηση του ποσοστού ηλεκτρικών οχημάτων στους δρόμους δεν είναι ο μόνος τρόπος για να επιτευχθεί μία φιλική προς το κλίμα κινητικότητα. Ζωτικής σημασίας κρίνεται επίσης, το να ελαχιστοποιηθεί η χρήση πρωτογενών υλικών και οι βλαβερές για το περιβάλλον επιπτώσεις της εξόρυξης και επεξεργασίας πρώτων υλών.

Ειδικότερα, με ένα αυξανόμενο ποσοστό ηλεκτρικών οχημάτων με μπαταρία, θα αυξηθεί η ανάγκη για πολυάριθμες πρώτες ύλες, μεταξύ των οποίων το κοβάλτιο, το λίθιο και το αλουμίνιο για τις μπαταρίες υψηλής τάσης των οχημάτων. Την ίδια στιγμή, αυτό προσφέρει επίσης τεράστιες δυνατότητες για την επαναχρησιμοποίηση αυτών των υλικών στην κυκλική οικονομία. Ήδη σήμερα, το η BMW χρησιμοποιεί δευτερογενές νικέλιο στις μπαταρίες υψηλής τάσης της BMW iX.

Oδικός χάρτης ηλεκτροκίνησης

O όμιλος BMW επιταχύνει την επέκταση της ηλεκτροκίνησης και σχεδιάζει να παραδώσει έναν αριθμό αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων ήδη από φέτος, που θα κατέχουν τουλάχιστον το 10% επί των συνολικών του πωλήσεων. Μέχρι το 2030, το αργότερο, τουλάχιστον οι μισές από τις παγκόσμιες πωλήσεις σύμφωνα με την Γερμανική εταιρεία θα πρέπει να προέρχονται από αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα, ενώ τα μοντέλα της MINI και της Rolls-Royce θα είναι αμιγώς ηλεκτρικά από τις αρχές της δεκαετίας του 2030.