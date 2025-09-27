BMW και Carlos Alcaraz επεκτείνουν τη συνεργασία τους

Η συμμετοχή της BMW στο τένις χρονολογείται από το 1987, όταν η εταιρεία συνεργάστηκε για πρώτη φορά με το BMW Open στην πόλη της, το Μόναχο.

Εδώ και περίπου 40 χρόνια στηρίζει η BMW στηρίζει έμπρακτα το άθλημα του τένις, ενώ αναμένεται να παραμείνει ισχυρός συνεργάτης και στο μέλλον.

Αυτό επιβεβαιώνεται από την επιτυχημένη συνεργασία της με τον Νο. 1 τενίστα στον κόσμο, τον Ισπανό Carlos Alcaraz. Πλέον η συνεργασία επεκτείνεται σε μακροπρόθεσμη βάση.

«Το τένις διαδραματίζει πρωταρχικό ρόλο στο χαρτοφυλάκιο χορηγιών μας», δήλωσε ο Uwe Dreher, Αντιπρόεδρος Μάρκετινγκ της BMW Europe. «Είμαστε χαρούμενοι που συνεχίζουμε τη συνεργασία μας με τον Carlos Alcaraz. Το πάθος του για τον αθλητισμό και η επιδίωξη της αριστείας συνάδουν με τις αξίες της μάρκας μας. Μαζί θα δημιουργήσουμε αξέχαστες στιγμές που τιμούν το τένις και ενισχύουν τον δεσμό με τους πελάτες μας».

Στις αρχές Σεπτεμβρίου, ο Carlos Alcaraz στέφθηκε νικητής του US Open, ανακτώντας έτσι την πρώτη θέση στην παγκόσμια κατάταξη, την οποία είχε κατακτήσει για πρώτη φορά το 2022 ως ο νεότερος παίκτης στην ιστορία.

Ο έξι φορές πρωταθλητής Grand Slam, ανέφερε: «Είμαι ενθουσιασμένος που συνεχίζω να αποτελώ μέλος της οικογένειας BMW, καθώς οι αξίες της – ειλικρίνεια, αριστεία, καινοτομία και χαρά – ταυτίζονται απόλυτα με τις δικές μου. Είμαι ευγνώμων στην BMW για την υποστήριξη που μου παρείχε ακόμη και πριν από την πρώτη μου νίκη σε Grand Slam και ελπίζω να απολαύσουμε μαζί πολλές ακόμη επιτυχίες».

Η στήριξη της BMW στο τένις χρονολογείται από το 1987, όταν η εταιρεία συνεργάστηκε για πρώτη φορά με το BMW Open στην πόλη της, το Μόναχο (Γερμανία).

Φέτος, 38 χρόνια από την έναρξη της συνεργασίας, η ιστορική αυτή διοργάνωση αναβαθμίστηκε σε ATP 500. Η BMW συνεργάζεται επίσης με τα τουρνουά ATP Masters 1000 στο Indian Wells (ΗΠΑ) και στη Ρώμη (Ιταλία), καθώς και με το τουρνουά ATP 500 indoor στη Βιέννη (Αυστρία).