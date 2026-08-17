BMW και Kith δίνουν στη X5 E53 ατμοσφαιρικό V10 κινητήρα από Μ5

BMW και Kith αποφάσισαν να κατασκευάσουν την M έκδοση της X5 E53 που δεν μπήκε ποτέ στις γραμμές παραγωγής.

H BMW X5 πρώτης γενιάς με τον κωδικό E53 αποτέλεσε το πρώτο SUV στην ιστορία της μάρκας από το Μόναχο. Το μοντέλο προσφέρθηκε με ισχυρούς κινητήρες, συμπεριλαμβανομένων κάποιων εκδόσεων με V8 κινητήρα, ωστόσο δεν διατέθηκε ποτέ σε κάποια Μ έκδοση.

Αυτό θέλει να διορθώσει ο Ronnie Fieg, ιδρυτής και CEO της Kith, μιας εταιρείας γνωστής για τις συνεργασίες της με τη βαυαρική φίρμα.

Με τον V10 κινητήρα της M5 E60

Αν και δύο πλευρές δεν έχουν αποκαλύψει κάποια εικόνα του πρότζεκτ που ετοιμάζουν, έχει επιβεβαιωθεί ότι πήραν μια X5 κατασκευής του 2000, την ανακαίνισαν πλήρως και στη συνέχεια, τοποθέτησαν στο χώρο του μηχανοστασίου έναν ατμοσφαιρικό V10 κινητήρα S85 χωρητικότητας 5,0 λίτρων, ο οποίος αποδίδει 507 ίππους και 519 Nm ροπής.

Το μοτέρ συνεργάζεται με εξατάχυτο μηχανικό κιβώτιο που στέλνει την κίνηση και στους τέσσερις τροχούς. Το ίδιο σύνολο ήταν η πηγή ισχύος σε μοντέλα όπως η M5 E60 και η M6 E63 και αυτή είναι η πρώτη φορά που χρησιμοποιείται σε SUV.

Εκτός από νέο κινητήρα, το αυτοκίνητο θα βελτιωθεί και σε άλλους σημαντικούς τομείς, κάτι που πιθανότατα μεταφράζεται σε μεγαλύτερα φρένα και νέα ανάρτηση.

Πιο επιθετικό σε εμφάνιση

Ελαφρώς διαφοροποιημένη θα είναι σύμφωνα με όσα έχουν διαρρεύσει η σχεδίασή του, η οποία, όπως αναφέρει η Kith, θα «αποτίει φόρο τιμής στην αρχική του μορφή». Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το αυτοκίνητο θα είναι βαμμένο στο εργοστασιακό μεταλλικό χρώμα Titanium Silver και θα ξεχωρίζει χάρη στα ενισχυμένα του φτερά, τα μεγάλα πλαϊνά μαρσπιέ, τους πιο επιθετικούς προφυλάκτήτες και τις μεγάλες ζάντες, οι οποίες θα φέρουν μέσα τους μπλε δαγκάνες φρένων.

Το ντεμπούτο του μοντέλου θα γίνει στην Καλιφόρνια κατά την διάρκεια του Monterey Car Week.