BMW: Κρατάει ζωντανούς τους κινητήρες V8 και V12

Οι κινητήρες υψηλού κυλινδρισμού φαίνεται ότι θα συνεχίσουν να έχουν ρόλο στη νέα γκάμα μοντέλων των Βαυαρών.

Πονοκεφάλους έχει αρχίσει να προκαλεί στους κατασκευαστές αυτοκινήτων το επικείμενο πρότυπο εκπομπών ρύπων Euro 7, αναγκάζοντάς τους να απομακρυνθούν από τους κινητήρες εσωτερικής καύσης μεγάλου κυβισμού.

Στόχος, ωστόσο, της BMW είναι η εφαρμογή του Euro 7 να μην υπογράψει το πιστοποιητικό θανάτου των σπορ προτάσεων της.

Όπως ανέφερε σε πρόσφατη συνέντευξή του στο Autocar ο επικεφαλής του τμήματος έρευνας και ανάπτυξης των Βαυαρών, Joachim Post, η BMW έχει «μεγαλύτερο πλεονέκτημα συγκριτικά με κάποιους άλλους (κατασκευαστές), επειδή έχει σχεδιάσει τη νέα γενιά κινητήρων εσωτερικής καύσης ώστε να συμμορφώνεται με τους επερχόμενους ευρωπαϊκούς κανονισμούς εκπομπών».

Πρόσθεσε ότι η μάρκα μπορεί να συμμορφωθεί με τα νέα πρότυπα «με κάποια βελτιστοποίηση στο σύστημα εξάτμισης, όπως στους καταλύτες, γι’ αυτό και έχουμε ένα μεγάλο πλεονέκτημα, καθώς το Euro 7 δεν είναι τόσο υψηλή επένδυση για εμάς», ενώ εξήγησε ότι ακόμη και ο V12 των 6,0 λίτρων που χρησιμοποιείται από τη Rolls-Royce, θυγατρική της BMW, θα μπορούσε να συνεχίσει να διατίθεται.

Ο Post απέφυγε να αναφέρει ποιος κινητήρας θα χρησιμοποιηθεί στις επόμενες M4 και M3, ωστόσο επιβεβαίωσε ότι στη νέα γκάμα της BMW θα υπάρχουν κινητήρες τεσσάρων, έξι, οκτώ και δώδεκα κυλίνδρων.