BMW M: Η ηλεκτρική εποχή δεν σημαίνει το τέλος των κινητήρων βενζίνης

Η BMW M ετοιμάζεται να περάσει σε μια νέα εποχή, με την πρώτη, αμιγώς ηλεκτρική M3 να βρίσκεται προ των πυλών. Ωστόσο, το «παράρτημα» Μ ξεκαθαρίζει ότι οι ηλεκτροκινητήρες δεν θα αντικαταστήσουν άμεσα τους θερμικούς, με τις δύο τεχνολογίες να συνυπάρχουν για αρκετό καιρό.

Η ηλεκτροκίνηση αλλάζει την προσέγγιση και φιλοσοφία ακόμα και των πιο σκληροπυρηνικών κατασκευαστών. Όμως, για την BMW M, που αποτελεί το σπορ «παράρτημα» της Βαυαρικής εταιρείας, το πέρασμα στην ηλεκτρική τεχνολογία δεν αποτελεί μια αναγκαστική υποχώρηση, καθώς σύμφωνα με τον επικεφαλής της BMW M, Frank van Meel, η εταιρεία εξελίσσει τα ηλεκτρικά μοντέλα επειδή πιστεύει ακράδαντα ότι μπορούν να προσφέρουν μια διαφορετική και, σε αρκετούς τομείς, ακόμη καλύτερη εμπειρία οδήγησης.

Το πρώτο μεγάλο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση θα είναι η ηλεκτρική M3, η οποία έχει ήδη προαναγγελθεί μέσω του πρωτοτύπου BMW M Concept Neue Klasse. Το νέο μοντέλο δεν θα αποτελεί απλώς μια ηλεκτρική εκδοχή της γνωστής M3, αλλά θα βασίζεται σε μια νέα φιλοσοφία, σχεδιασμένη εξαρχής γύρω από τις δυνατότητες της ηλεκτροκίνησης.

Κεντρικό στοιχείο της νέας τεχνολογίας θα είναι ένα σύστημα κίνησης με τέσσερις ηλεκτροκινητήρες. Η συγκεκριμένη αρχιτεκτονική επιτρέπει ανεξάρτητο έλεγχο της ροπής σε κάθε τροχό, ανοίγοντας νέες δυνατότητες για την κατανομή της ισχύος και τη δυναμική συμπεριφορά του αυτοκινήτου. Η BMW M θέλει, με άλλα λόγια, να αξιοποιήσει την ηλεκτροκίνηση όχι μόνο για περισσότερη ισχύ, αλλά κυρίως ως εργαλείο για να αναβαθμίσει έτι περαιτέρω την οδηγική ποιότητα των σπορ μοντέλων της.

Τέσσερις κινητήρες για ένα πραγματικό M

Η BMW M θεωρεί ότι ένα αυτοκίνητο υψηλών επιδόσεων με το λογότυπό της χρειάζεται διαφορετική προσέγγιση στη διαχείριση της ισχύος, στην τετρακίνηση, στο torque vectoring και, τελικά, στον τρόπο με τον οποίο το αυτοκίνητο αντιδρά στις εντολές του οδηγού.

Για αυτόν τον λόγο, η ηλεκτρική M3, που πιθανότατα θα ονομαστεί iM3, θα διαθέτει λογισμικό και κεντρική μονάδα ελέγχου που θα συντονίζει τους τέσσερις κινητήρες. Η BMW υποστηρίζει ότι μόνο μέσα από αυτόν τον βαθμό ελέγχου μπορεί ένα EV να αποκτήσει χαρακτηριστικά που θα συνάδουν με την ταυτότητα του M Division.

Οι δυνατότητες της συγκεκριμένης αρχιτεκτονικής είναι ιδιαίτερα μεγάλες και σε επίπεδο ισχύος. Η «τετρακινητήρια» διάταξη μπορεί θεωρητικά να υποστηρίξει έως και 1.340 ίππους, αν και η έκδοση παραγωγής αναμένεται να αποδίδει πολύ λιγότερους. Ακόμη και μια ισχύς της τάξης των 700 με 800 ίππων, πάντως, θα τοποθετούσε την νέα, αμιγώς ηλεκτρική M3 πάνω από κάθε προηγούμενη γενιά του μοντέλου.

Ταυτόχρονα με όλα αυτά, η BMW M έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν σκοπεύει να εγκαταλείψει τον κινητήρα εσωτερικής καύσης, μιας και η επόμενη γενιά M3 θα συνεχίσει να προσφέρεται και με θερμικό κινητήρα. Έτσι, οι δύο παραλλαγές της M3 θα συνυπάρξουν, τουλάχιστον για την επόμενη φάση της στρατηγικής της BMW M.

Η φιλοσοφία της BMW M είναι ουσιαστικά να αφήσει την επιλογή στον πελάτη. Όπως εξηγεί ο Frank van Meel, η εταιρεία δεν θέλει να αποφασίσει για λογαριασμό των οδηγών τι αυτοκίνητο πρέπει να αγοράσουν. Θέλει να δημιουργήσει τόσο ηλεκτρικά όσο και θερμικά μοντέλα που η ίδια θεωρεί πραγματικά συναρπαστικά.