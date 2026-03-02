BMW M2: Με ακόμα περισσότερο ταλέντο στην πίστα

Το M Performance Track Kit έρχεται να βελτιώσει περαιτέρω τη συμπεριφορά του πανίσχυρου μοντέλου στην πίστα.

Ακόμη πιο αιχμηρή οδική συμπεριφορά και απόδοση στην πίστα μπορεί να έχει η BMW M2, χάρη στο λανσάρισμα του M Performance Track Kit, ενός πακέτου που είναι σχεδιασμένο ειδικά για χρήση σε track days.

Το M Performance Track Kit περιλαμβάνει -μεταξύ άλλων- χειροκίνητα ρυθμιζόμενο εμπρός splitter, που αποτελεί ενιαία μονάδα με τον εμπρός διαχύτη, αεροδυναμικά πτερύγια και χειροκίνητα ρυθμιζόμενη πίσω αεροτομή τύπου swan neck, όπως στις BMW M4 GT4 και BMW M4 GT3. Διαθέτει μοναδική λειτουργία «Race Mode», κατά την οποία η αεροτομή μετακινείται κατά 50 χιλιοστά προς τα πίσω, αυξάνοντας σημαντικά την αεροδυναμική της απόδοση.

Η γωνία προσβολής της πίσω αεροτομής μπορεί επίσης να μεταβάλλεται, με δύο διαθέσιμες ρυθμίσεις για τη μεγιστοποίηση της κάθετης δύναμης στον πίσω άξονα, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της πίστας.

Άλλα στοιχεία περιλαμβάνουν ανάρτηση τύπου coilover με τετραπλή ρύθμιση ως προς τη συμπίεση και την επαναφορά, την ίδια ώρα που υφίσταται δυνατότητα μείωσης του ύψος του οχήματος κατά 20 χλστ. εμπρός και πίσω.

Όπως ανακοινώνει η BMW, τα εξαρτήματα του Track Kit εξελίχθηκαν σε συνεργασία με ειδικούς της BMW M, οι οποίοι αξιοποιούν τεχνογνωσία που έχει αποκτηθεί μέσα από αγώνες και νικηφόρα αποτελέσματα. Το M Performance Track Kit θα είναι διαθέσιμο από τον Ιούλιο του 2026 και θα κοστίζει 23.500 ευρώ πλέον φόρων (στη Γερμανία), χωρίς να περιλαμβάνεται το κόστος τοποθέτησης.

Επιπροσθέτως, η BMW M2 CS είναι πλέον διαθέσιμη με σύστημα εξάτμισης M Performance που ενισχύει τον χαρακτηριστικό ήχο του εξακύλινδρου σε σειρά κινητήρα των 530 ίππων με τεχνολογία BMW M TwinPower Turbo.

Το σύστημα εξάτμισης M Performance είναι περίπου 8 κιλά ελαφρύτερο από το βασικό εξάρτημα και η τιμή του ξεκινά από 8.343,50 ευρώ (στη Γερμανία), χωρίς να περιλαμβάνεται η τοποθέτηση.