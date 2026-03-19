BMW M3 Touring 24H: Από πρωταπριλιάτικο αστείο, στην «Πράσινη Κόλαση»

Από πρωταπριλιάτικο αστείο στην άσφαλτο. Σε αυτές τις πέντε λέξεις συνοψίζεται η ιστορία της BMW M3 Touring 24H, μιας αγωνιστικής έκδοσης που σύντομα θα επισκεφτεί την «Πράσινη Κόλαση».

Ήταν 1η Απριλίου του 2025, όταν η BMW M Motorsport δημοσίευσε στα social media εικόνες μιας υποτιθέμενης BMW M3 Touring GT στο πλαίσιο εξέλιξης. Η ανταπόκριση των φαν και των μέσων ενημέρωσης ξεπέρασε κάθε προσδοκία: η ανάρτηση έφτασε σε περισσότερους από ένα εκατομμύριο χρήστες και συγκέντρωσε πάνω από 1,6 εκατομμύρια προβολές. «Οι φαν μας το ζήτησαν, και εμείς ανταποκριθήκαμε», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η BMW.

Με αφορμή, λοιπόν, αυτή την επιτυχία, τα σχέδια που είχαν ήδη εκπονηθεί για τη δημιουργία μιας αγωνιστικής έκδοσης της BMW M3 Touring πήραν σάρκα και οστά το καλοκαίρι του 2025. Μέσα σε μόλις οκτώ μήνες, οι μηχανικοί της BMW M Motorsport κατασκεύασαν την BMW M3 Touring 24H, η οποία μοιράζεται την ίδια τεχνική βάση με την BMW M4 GT3 EVO, ωστόσο βασίζεται στο αμάξωμα της BMW M3 Touring.

Η BMW M3 Touring 24H είναι 200 χιλιοστά μακρύτερη και, συμπεριλαμβανομένης της πίσω πτέρυγας, 32 χιλιοστά ψηλότερη από την BMW M4 GT3 EVO. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά και των δύο αγωνιστικών αυτοκινήτων είναι πανομοιότυπα.

Το μήκος της φτάνει τα 5.218 χλστ., ενώ κάτω από το καπό βρίσκεται ένας 6κύλινδρος σε σειρά 3λιτρος M TwinPower Turbo βενζινοκινητήρας που αποδίδει έως και 590 ίππους και 700 Nm ροπής, πλαισιωμένος από αγωνιστικό κιβώτιο έξι σχέσεων της X-Trac.

Η BMW M3 Touring 24H θα εμφανιστεί στις στις 16 και 17 Μαΐου στον 24ωρο αγώνα του Nürburgring 2026 στη Γερμανία, λαμβάνοντας μέρος με ειδική αγωνιστική εμφάνιση. Πριν τον 24ωρο αγώνα, το αυτοκίνητο θα εμφανιστεί στους αγώνες Nürburgring Langstrecken Serie.