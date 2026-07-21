BMW Z18: Θα τη θέλαμε στους δρόμους;

Έχουν περάσει περισσότερα από 30 χρόνια από τότε που οι Βαυαροί παρουσίασαν ένα μοντέλο το οποίο χαρακτήρισαν ως το πρώτο «off-road roadster» στον κόσμο.

Η BMW έχει συνηθίσει τους φίλους της στην κατασκευή μοντέλων που αναντίρρητα δεν περνούν απαρατήρητα, διακρινόμενα για την καλαίσθητη σχεδίασή τους.

Σίγουρα υπάρχουν και εξαιρέσεις, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τα δημιουργήματά της που έφεραν την κάθετη μάσκα “kidney grille”, η οποία όπως υποδηλώνει η ονομασία της είχε σχήμα νεφρών.

Στη λίστα των βαυαρικών μοντέλων τα οποία δεν… ενθουσίασαν με την εμφάνισή τους συμπεριλαμβάνεται και η Z18. Παρουσιάστηκε το 1995 από την BMW Technik GmbH και συνδύαζε στοιχεία από την BMW Z3, η οποία αποκαλύφθηκε το ίδιο έτος, και από ενός εκτός δρόμου όχημα, λόγω της αυξημένης απόστασης από το έδαφος. Επρόκειτο, λοιπόν, για ένα… υβρίδιο, το οποίο η BMW περιέγραψε ως το πρώτο «εκτός δρόμου roadster» (off-road roadster).

Ήταν ένα πρωτότυπο όχημα, και επομένως δεν εισήλθε στη γραμμή παραγωγής, ενώ διέθετε αμάξωμα εξ ολοκλήρου από πλαστικό. Στο μπροστινό μέρος δέσποζε το ζεύγος διπλών προβολέων, ενώ το πίσω μέρος ήταν κοίλο, με φαρδύτερα φωτιστικά σώματα, παρόμοια με αυτά της 1ης γενιάς της X5.

Η BMW Technik δεν κατασκεύασε οροφή για τη Z18. Αντίθετα, οι μηχανικοί σχεδίασαν μια λιτή καμπίνα, ικανή να αντέχει στον χρόνο, χάρη σε δύο αδιάβροχα μπάκετ καθίσματα και ανθεκτικά λαστιχένια πατάκια βαρέως τύπου.

Το ταμπλό είχε απλή και καθαρή σχεδίαση, με τρία στρογγυλά όργανα τοποθετημένα στο κέντρο, πάνω από τους διακόπτες του συστήματος ελέγχου της θερμοκρασίας και το ηχοσύστημα.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι το εσωτερικό είχε αρθρωτή διαμόρφωση, επιτρέποντας τη μετατροπή του concept car από διθέσιο σε τετραθέσιο κάμπριο, ή ακόμη και σε μικρό… pick-up.

Η BMW Z18 ήταν τετρακίνητη και αντλούσε ζωή από έναν V8 κινητήρα που απέδιδε 355 ίππους, ενώ συνεργαζόταν με χειροκίνητο κιβώτιο πέντε σχέσεων.

Οι Βαυαροί δεν έδωσαν στη δημοσιότητα άλλα τεχνικά χαρακτηριστικά, ωστόσο το πρωτότυπο πιθανότατα διέθετε εξαιρετική σχέση ισχύος προς βάρος χάρη στο πλαστικό αμάξωμά του.

Χάρη στην υπερυψωμένη ανάρτηση, η οποία εξασφάλιζε γενναιόδωρη απόσταση από το έδαφος, η Z18 θα πρέπει να είχε πολύ καλές επιδόσεις και ανώμαλους και δύσβατους δρόμους.