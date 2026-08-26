Αντικρίζοντας αυτό το αυτοκίνητο που δημιούργησε η Brabus είναι εξαιρετικά δύσκολο να διακρίνεις την Aston Martin Vanquish Volante που κρύβεται κάτω από το εντυπωσιακό αυτό αμάξωμα.

Η Brabus μας έχει συνηθίσει σε εξωτικές δημιουργίες, που ξεπερνούν και τη φαντασία και απογειώνουν την κατασκευή σε εμφάνιση, αλλά και επιδόσεις. Κάτι τέτοιο έχει γίνει και στην προκειμένη περίπτωση, του Brabus Bodo Cabriolet, που έχει ως βάση την Aston Martin Vanquish Volante.

Συνδυάζει την εξωτική εμφάνιση, με τη μοναδικότητα και τις επιδόσεις, αποτελώντας αντικείμενο του πόθου για τους λάτρεις του αυτοκινήτου. Οι αλλαγές δεν είναι απλώς επιδερμικές, αλλά σε βάθος και σε βαθμό που καθιστούν το αποτέλεσμα μη αναγνωρίσιμο, τουλάχιστον ως προς τη βάση του.

Δεν είναι αρκετός ο καιρός που είχαμε δει μια αντίστοιχη κατασκευή από τη Brabus, με την κουπέ Aston Martin Vanquish ως βάση, ενώ τώρα έχουμε μια ακόμα πιο εξεζητημένη εκδοχή με ανοιχτή οροφή.

Για την κατασκευή του αμαξώματος χρησιμοποιείται carbon, με τις αναλογίες του να είναι άκρως εντυπωσιακές, όπως μαρτυρούν και οι διαστάσεις του. Έχει μήκος που ξεπερνάει τα πέντε μέτρα (5,06 μ.) και πλάτος 2,03 μ. ενώ το ύψος του περιορίζεται στα 1,3 μ.

Το εσωτερικό του αυτοκινήτου είναι «ντυμένο» με ακριβό δέρμα, σε όλα τα σημεία του, από την κορυφή ως το πάτωμα. Ακόμα και ο χώρος αποσκευών έχει επενδύσεις από δέρμα, ενώ δεν λείπει το λογότυπο του βελτιωτικού οίκου.

Εκρηκτική απόδοση

Κάτω από το μακρύ καπό του βρίσκεται ένα V8 biturbo κινητήρα 5,2 λίτρων με απόδοση 1.000 ίππων και 1.200 Nm ροπής. Το αυτοκίνητο όσον αφορά τις επιδόσεις, έχει εξωπραγματικές δυνατότητες, με επιτάχυνση από στάση έως τα 100 χλμ./ώρα σε 3 δευτερόλεπτα, έως τα 200 χλμ./ώρα σε 8,5 δλ., ενώ για να φτάσει τα 300 χλμ./ώρα απαιτεί 23,9 δλ., με την τελική ταχύτητα να αγγίζει τα 360 χλμ./ώρα.

Για την κίνηση που περνάει μόνο στους πίσω τροχούς φροντίζει ένα αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων οκτώ σχέσεων, με μετατροπέα ροπής, που έχει και paddles αλλαγών στο τιμόνι. Επίσης, ένα ηλεκτρονικά ελεγχόμενο διαφορικό φροντίζει για την καλύτερη μεταφορά της ισχύος στο δρόμο.

Το Brabus Bodo Cabriolet πατάει σε ειδικής σχεδίασης τροχούς Brabus Monoblock Z-GT Platinum Edition 22 ιντσών, που συνδυάζονται με ειδικά εξελιγμένα για το μοντέλο ελαστικά Pirelli P Zero, διαστάσεων 285/30 εμπρός και 335/25 πίσω.

Ιδιαίτερη προσοχή έχει δοθεί και στις ρυθμίσεις του πλαισίου. Η ανάρτηση αποτελείται από διπλά ψαλίδια εμπρός και πολλαπλούς συνδέσμους πίσω, ενώ ο οδηγός μπορεί να επιλέξει ανάμεσα σε διαφορετικά προγράμματα λειτουργίας, από GT και Sport έως Sport+, Wet και Individual.

Επιπλέον, προκειμένου για να βελτιώσει τη χρηστικότητα, η Brabus έχει προσαρμόσει ένα σύστημα ανύψωσης του αμαξώματος, με την ανάρτηση να ανεβαίνει κατά 25 χλστ., τόσο εμπρός, όσο και πίσω, επιτρέποντας στο αυτοκίνητο να ξεπεράσει σαμαράκια ή ράμπες. Το σύστημα επαναφέρει αυτόματα την ανάρτηση στο αρχικό της ύψος μετά τα 45 χλμ./ώρα.

Η παραγωγή της Bodo περιορίζεται συνολικά σε μόλις 77 αυτοκίνητα, συμπεριλαμβανομένης και της Coupe, ενώ το όνομα αποτελεί φόρο τιμής στον Bodo Buschmann, ιδρυτή της Brabus, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το 2018. Η τιμή της είναι 1.077.000 ευρώ και μάλλον αυτό δεν θα είναι μεγάλο πρόβλημα για αυτούς τους λίγους που απευθύνεται.